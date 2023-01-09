«Пользовалась авторитетом у студентов и больных»: в медуниверситете рассказали о барнаульском урологе, которую загрызла собака

Ярослава Яковец была кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры урологии и андрологии. Фото: АГМУ

В Барнауле 6 января собака загрызла 58-летнюю женщину. Как стало известно позже, погибшей оказалась врач-уролог, преподаватель алтайского медуниверситета Яковец Ярослава Валерьевна. Прощание с ней состоится 10 января.

Как рассказали в АГМУ, Ярослава Яковец была кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры урологии и андрологии.

- Успешно сочетала преподавание с практической деятельностью, постоянно занималась амбулаторной урологией, пользовалась авторитетом у студентов, больных, преподавателей кафедры, - рассказывают в медуниверситете.

Также Ярослава Валерьевна занималась научной работой, участвовала в работе Краевого общества урологов и Конгрессах урологов Сибири. У нее было множество наград, а также патент за разработку компьютерной программы, используемой в учебном процессе.

- Кафедра понесла невосполнимую утрату, потеряв в лице Ярославы Яковец опытного преподавателя, надежного товарища и врача-уролога, - отмечают в медуниверситете.

Прощание состоится в церкви Иоанна Богослова на улица Шумакова, 25а в краевой столице с 10 до 12 часов.

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