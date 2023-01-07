В Барнауле в канун Рождества собака загрызла 58-летнюю хозяйку

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером 6 января собака загрызла 58-летнюю женщину. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул». По словам очевидцев, пострадавшая была хозяйкой животного.

Известно, что ЧП произошло в поселке Пригородный на улице Боровая. На место прибыли медики, который пытались спасти женщину, но она погибла во время реанимационных мероприятий в машине скорой помощи.

- По словам источника, у нее было множество укусов, а также собака прокусила ей аорту, - пишут в группе.

Как уточняют очевидцы, предположительно, порода собаки - алабай. По факту гибели женщины региональный следственный комитет начал проверку. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. Никто, кроме хозяйки собаки, не пострадал.

- Собака в настоящее время нейтрализована. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют в СУ СК России по Алтайскому краю.

Отметим, что ход проверки находится на контроле прокуратуры Алтайского края. Ранее мы писали, что в Барнауле 12-летний мальчик сломал ногу, когда убегал от стаи бродячих собак. По данному факту зарегистрирована доследственная проверка.

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