Стала известна дата прощания с барнаульским урологом, которую загрызла собака

Прощание состоится в церкви Иоанна Богослова Фото: Архив "КП"

Прощание с барнаульским врачом Ярославрй Яковец которую насмерть загрызла собака, пройдет 10 января. Об этом сообщает «Катунь 24».

Прощание состоится в церкви Иоанна Богослова на улица Шумакова, 25а в краевой столице с 10 до 12 часов.

Ранее мы писали, что трагедия произошла 6 явнаря в поселке Пригородный на улице Боровая. На место прибыли медики, которые пытались спасти женщину, но она погибла во время реанимационных мероприятий в машине скорой помощи.

Позднее выяснилось, что погибшая - известный врач уролог-андролог Ярослава Яковец.