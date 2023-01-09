Стала известна дата прощания с барнаульским урологом, которую загрызла собака

Прощание состоится в церкви Иоанна Богослова
Фото: Архив "КП"
Прощание с барнаульским врачом Ярославрй Яковец которую насмерть загрызла собака, пройдет 10 января. Об этом сообщает «Катунь 24».
Прощание состоится в церкви Иоанна Богослова на улица Шумакова, 25а в краевой столице с 10 до 12 часов.
Ранее мы писали, что трагедия произошла 6 явнаря в поселке Пригородный на улице Боровая. На место прибыли медики, которые пытались спасти женщину, но она погибла во время реанимационных мероприятий в машине скорой помощи.
Позднее выяснилось, что погибшая - известный врач уролог-андролог Ярослава Яковец.