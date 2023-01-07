Стала известна личность 58-летней женщины, которую загрызла собственная собака в Барнауле

Собака загрызла хозяйку Фото: Олег УКЛАДОВ

Стала известна личность 58-летней жительницы Барнаула, которую загрызла собака. Как пишет «Газете.Ru» со сслыкой на источник, женщина была известным врачом-урологом и преподавателем медуниверситета.

- Замечательный врач, отличный преподаватель. Студенты ее очень любили. Собаки жили на территории ее дома, сторожили его. Она каждый день приезжала их кормить, никаких нападений не было, никогда на них не жаловалась, - рассказывает источник издания.

Напомним, что ЧП произошло накануне в барнаульском поселке. Медики, приехавшие на место, пытались спасти женщину, но она погибла во время реанимационных мероприятий. По факту ее гибели следователи проводят проверку.

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