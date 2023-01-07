Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 января 2023 14:42

Стала известна личность 58-летней женщины, которую загрызла собственная собака в Барнауле

Местная жительница была врачом, а также преподавателем медуниверситета
Антонина Лышова
Собака загрызла хозяйку

Собака загрызла хозяйку

Фото: Олег УКЛАДОВ

Стала известна личность 58-летней жительницы Барнаула, которую загрызла собака. Как пишет «Газете.Ru» со сслыкой на источник, женщина была известным врачом-урологом и преподавателем медуниверситета.

- Замечательный врач, отличный преподаватель. Студенты ее очень любили. Собаки жили на территории ее дома, сторожили его. Она каждый день приезжала их кормить, никаких нападений не было, никогда на них не жаловалась, - рассказывает источник издания.

Напомним, что ЧП произошло накануне в барнаульском поселке. Медики, приехавшие на место, пытались спасти женщину, но она погибла во время реанимационных мероприятий. По факту ее гибели следователи проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле в канун Рождества собака загрызла 58-летнюю хозяйку

Следователи проводят проверку (подробнее)