«Не буди лихо». На Алтае женщина чуть не погибла, признавшись в грехе 40-летней давности

Стоит ли рассказывать партнеру о своих предыдущих связях или признаваться в изменах? Фото: Анна Перевощикова

История, о которой идет речь, приключилась в июне в маленьком селе Заринского района в уважаемой семье. По версии следствия, у супругов, приближающихся к золотой свадьбе, зашел разговор о супружеской неверности. Женщина в ходе откровенного разговора призналась в грешке 40 летней давности. И чуть не поплатилась жизнью… Услышав о давней измене, супруг схватил нож. В бешенстве и ярости 65-летний пенсионер нанес супруге несколько ударов, та попробовала защититься табуретом, а потом, истекая кровью, выбежала из дома. Вскоре в село подъехали скорая и полиция, покалеченная женщина была доставлена в больницу, ее супруг - в отдел полиции.

- Когда я узнала, о какой семье речь, даже не поверила сначала, а потом очень удивилась, - рассказывает Анжела Тымко, глава администрации местного сельсовета. – Сейчас Елена Николаевна (имя изменено, прим.ред.) жива, здорова, из больницы выписали. Заявление на мужа она писать не стала. Недавно приходила к нам в совет по делам (женщина она активная, депутатом была, в культуре работала), на вопрос, как так получилось, распространяться не стала. Только и сказала: «Да вот так получилось». Психика у всех разная,- добавила председатель сельсовета.

Когда мы позвонили самой пострадавшей от мужа сельчанке, она тоже не стала вдаваться в подробности.

- Пусть эта история останется вдали, - вздохнула Елена Николаевна, - в нашей маленькой деревне до сих пор моют кости, все переворачивают. Кто-то, когда я лежала в больнице радовался, говорили: «А что он ее совсем не зарезал?» Пусть все думают, как хотят, случилось и случилось.

На вопрос помирились ли они с мужем, пострадавшая от вспышки ревности кратко ответила: «Да». А о том, стоит ли рассказывать супругам или возлюбленным о грехах прошлых или предыдущих связях, которые были еще до встречи с нынешним партнером, наученная горьким опытом аж в 65 лет женщина мгновенно ответила: «Нет, не стоит никогда!», и положила трубку.

Вопрос о том, рассказывать ли партнеру о своих предыдущих связях, признаваться ли в изменах и т.д. волнует многих. Мы решили провести опрос на эту тему и услышали любопытные размышления.

«Не надо даже заикаться»

- Я считаю, бессмысленно рассказывать друг другу про прежние отношения, - говорит Людмила Комарова, профессор, мама двух взрослых сыновей. - Все, что было до ваших отношений нельзя обсуждать. Мужчины очень ревнивы, они реально могут убить. И мама моя даже говорила: «Если что, даже не заикайся, потому что нельзя». И мудрейшая бабушка мужа повторяла тоже. Еще считала, что никогда нельзя выяснять отношения с пьяным мужчиной. «Лучше пусть отоспится, потом при необходимости опохмелить, если перебрал накануне, а потом уже «включать пилу» - наказывала баба Катя.

По словам Комаровой, женщине нужно своего мужчину хвалить, говорить, какой он самый лучший, самый успешный, самый добрый и замечательный. Если живешь с кем-то, ни миллиметра не должно быть другого – именно так считает ученая.

- Если же донеслись какие-то сплетни, или он сам пытается спровоцировать вас, угрожая, что, мол, все равно узнает и лучше быть честной, можно вспомнить, что планета - большая сплетница, и мужчины часто врут о связях с женщинами, желая поднять престиж, – говорит Людмила Комарова. И тут же советует отвечать на подобные реплики своей второй половинки следующим образом: «Да мало ли кто тебе наврет, пусть стоят, облизываются».

Бережно показывать границы

- Все вопросы о прошлых отношениях - это вилка для настоящих отношений. Особенно, когда партнёр чувствительный, тревожный, агрессивный и т.д., – говорит практикующий барнаульский психолог Яна Слюсарева.

Яна советует не рассказывать о своей личной жизни своему партнеру во всех подробностях и нюансах, для этого, по ее словам, есть психологи, исповедь в церкви, друг или близкий надежный человек.

- И самому тоже не следует увлекаться расспросами о личной жизни партнера. Это было с ним и это его жизнь, ваш партнер так жил, извлекал уроки и делал свои выводы, - добавила специалист.

Уходить от неприятного разговора, по словам психолога, нужно бережно и уважительно, показывая свои границы.

- Можно сказать, к примеру: «Что бы там ни было, это к нам не имеет никакого отношения. Это мое и для меня. Я сделала выводы, извлекла уроки и благодарна всему, потому что мое прошлое привело меня к встрече с тобой! И сейчас это важнее всего, что было там. И не так значимо, чтобы тратить на это время в настоящем!», - советует Яна. - И дальше удерживаете границу. Если партнер давит, обижается, злится, отстраняется, делайте выводы. Это маркер начала нездоровых отношений.

Тем, кому все же хочется пойти навстречу партнеру и что-то рассказать о предыдущих отношениях, психолог рекомендует в таком случае говорить максимально нейтрально: "Не сошлись характерами! Не смогли договариваться! Каждый выбрал себя! Прошли чувства!".

- Без исповеди и ненужных подробностей,- подчеркнула собеседница.

Мучающимся от навязчивой ревности, переживающим гнев, обиду, жалость к себе, и боль людям, Яна советует почитать книгу Кристиана Бернара "Как избавиться от ревности. Советы психолога".

Не надо подбрасывать дрова в ревность

- Любой мужчина ревнивый. Если он имеет жену, то уступать и сдавать ее в аренду не готов, - говорит экс-депутат Андрей Щукин, недавно эффектно отпраздновавший с женой жемчужную свадьбу, придя в ЗАГС с супругой через 30 лет брака. - Поэтому дрова в огонь ревности подбрасывать не надо, также, как и доставать скелеты из шкафа.

Пара, которая затеяла разговор о неверности, по мнению Щукина, совершила страшную глупость.

- Она теперь, возможно, инвалид, он - в тюрьме окажется, сломали свою судьбу. Ничего хорошего, - жестко комментирует политик.

По словам собеседника, и его жена тоже ревновала, потому что много женщин вокруг его видного крутились и крутятся.

- Все было сложно и непросто, спасло терпение, взаимоуважение и любовь к детям, - подытожил Щукин. - Я перед женой в долгу, она лучшего заслуживает.

«Бесы могут искусить»

- Я категорически против того, чтобы муж и жена друг другу исповедовались, - говорит барнаульский священник Александр Микушин. - Ни к чему хорошему это не приведет. У меня были примеры, когда будущие супруги перед свадьбой объявляли: «Мы хотим быть вместе, и намерены все рассказать друг другу о себе». Несмотря на то, что я им говорил о том, что не надо этого делать, лучше каждый сам по себе отдельно придите на исповедь в храм, они решили, что все будет отлично и пошли на свой эксперимент. В результате там все закончилось печально. Все равно человек слаб, бесы могут искусить и так раскрутить воспоминаниями об откровенных рассказах, что может накопиться гнев, отчаяние и накрыть ярость.

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