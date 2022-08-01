Андрей Щукин эффектно отметил жемчужную свадьбу в Барнауле. Фото: Павел Селиверстов

Теперь уже бывший алтайский чиновник и экс-депутат Андрей Щукин 29 июля эффектно отметил жемчужную свадьбу в Барнауле. Щукин приехал к краевому Дворцу бракосочетаний с любимой женой Светланой в окружении сына и дочери, мамы и тещи.

Свадьба Щукиных. Фото: Павел Селиверстов

- Моя любимая девушка не очень любит такой публичности, стесняется, это для нее сюрприз на 30-летие брака,- заметил Щукин перед церемонией, на которую решил пригласить и прессу.

Андрей Щукин с супругой Светланой. Фото: Павел Селиверстов

Невеста излучала счастье и была очень элегантна - легкое изящное платье, на шее - нежно светящееся колье.

Андрей Щукин с супругой Светланой. Фото: Павел Селиверстов

- Она сама у нас легонькая, и наряд скромный, но со вкусом - от колье до букета, - любовалась мамой 19-летняя дочь Марта. Девушка учится в Омском колледже культуры и работает певицей.

Андрей Щукин с женой Светланой, сыном Кириллом и дочерью Мартой. Фото: Павел Селиверстов

С супругой Андрей Щукин когда-то познакомился на дискотеке. Светлана по образованию портниха. Когда дети были маленькие, она сидела дома, занималась их воспитанием, но после того, как дочь пошла в школу, вышла на работу.

- Видите, какая она у меня красивая, ей нужно общение было, не только в затворках семьи сидеть, - пояснил Щукин.

Теща - Галина Михайловна в честь праздника надела жемчужные бусы. 82-летняя мама героя торжества Анна Евгеньевна тоже достала свои бусы ради такого случая. Женщины скромно сидели на скамейке, и было видно, что очень стесняются внимания фотографов.

Отец и сын Щукины при этом были похожи, как герои «Матрицы» - оба осанистые, в темных очках. Кирилл — в недавнем прошлом игрок новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург».

Андрей и Светлана Щукины с матерями. Фото: Павел Селиверстов

Для большего эффекта мастер пиара Андрей Щукин пригласил на церемонию специалиста отдела ЗАГС Наталью Дроздову, которая вела церемонию бракосочетания Щукиных в июле 1992 года.

Щукины с сотрудницей ЗАГСа, которая их расписывала 30 лет назад

- Я же творческий человек, - не преминул похвастаться политик, - не раз шутки слышал, что мне надо было Щукинское училище заканчивать.

На самой церемонии шикарным сюрпризом для Светланы стало кольцо с бриллиантами по случаю юбилея. Супружеской паре от ЗАГса вручили особое юбилейное свидетельство, они поцеловались и потанцевали.

Сентиментальное и радужное настроение Андрея Щукина, который в апреле переехал в Новосибирск не испортил даже вопрос о скандале со взяткой в управления юстиции Алтайского края, где он до 19 июля работал замначальника управления.

- Да, человека взяли с поличным. Сам он на свободе, готовится к суду. Я спокоен, мне звонили по этому поводу, и я иду к следователю, где готов ответить на любые вопросы, - объяснил Щукин, который сегодня возглавил новосибирское отделение «Коммунистов России».

Выходя из Дворца бракосочетаний «молодожен» объявил, что готов вернуться с любимой женой под его своды и через 30 лет. Чтобы расписаться и обменяться кольцами еще раз.

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