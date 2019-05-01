В Рубцовске пенсионер убил молодую жену, а после нарядил в свадебное платье

Кровавая семейная драма разыгралась накануне в одной из квартир дома по улице Красной в Рубцовске. От жестокости этой истории буквально стынет кровь.

Утром 30 апреля между 70-летним мужчиной и его 30-летней супругой произошел скандал. Причиной послужила ревность – своей внешностью женщина привлекала других мужчин, что совсем не нравилось ее супругу. В какой-то момент пенсионер схватил нож и перерезал жене горло. После он нарядил ее в свадебное платье и уложил на кровать. Поняв, что он совершил, рубцовчанин ударил клинком ножа себе в трахею, а после – вспорол живот. Для того, чтобы довести задуманное до конца, мужчина выпил раствор уксусной кислоты и позвонил в полицию. В тяжелейшем состоянии его увезли в городскую больницу, однако врачи не смогли помочь мужчине - он скончался.

Большую трагедию этой истории придает тот факт, что у семейной пары осталась девятилетняя дочь. Об этом сообщает газета «Местное время».

Как стало известно «КП», в момент ссоры девочка была в школе, поэтому не видела ужаса, которое произошел между родителями. Сейчас ребенок находится у своей бабушки.

Знакомые погибшей вспоминают о ней как о добром и отзывчивом человеке, а также рассказываают, что семейная жизнь у них не клеилась.

- Он неоднократно говорил, что сделает это, что убьет ее и себя. Она много раз уходила от него, однако он умолял вернуться, задаривал подарками. Она никуда не могла спрятаться и уехать, потому что у мужа были связи и он бы нашел ее, - рассказала знакомая погибшей.

- Он - мужчина горячих кровей, поэтому ревность была ему свойственна. Жаль девушку, она была доброй, - рассказывает другая местная жительница.

Похороны супругов пройдут 2 мая.