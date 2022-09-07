Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

5 сентября в Алтайском крае произошла жуткая авария, унесшая жизни четырех детей в возрасте от 3 до 16 лет и их 35-летней матери, которая находилась за рулем автомобиля. Машина столкнулась с бензовозом на Чуйском тракте. Мы собрали актуальные подробности о ДТП на данный момент.

Предварительная причина аварии

Авария случилась на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе. 35-летняя жительница Республики Алтай, управляя автомобилем Honda Stepwg, выехала на встречку, где произошло столкновение с бензовозом. В результате аварии погибла женщина-водитель и ее дети: 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения. 54-летний водитель бензовоза получил ранения.

На место ЧП сразу прибыли сотрудники полиции, руководство УГИБДД, специалисты экспертно-криминалистического центра, спасатели.

Возбуждено уголовное дело

Следком Алтайского края возбудил уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следователи провели осмотр места происшествия.

- В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - уточняет ведомство.

Отметим, что также алтайская прокуратура проверяет причины и условия, которые способствовали аварии.

Благополучная семья

Известно, что семья жила в небольшом селе Кош-Агач Республики Алтай. Селяне характеризуют семью как благополучную: примерные и работающие родители, хорошо воспитанные дети. Две дочки учились в школе – в девятом и первом классе.

- Село у нас небольшое, многие друг друга знают. Все в шоке, все плачут… Трагедия такая… У нас в школе сегодня тишина стоит. Дети в стрессе. Одноклассники плачут, - рассказала «Комсомолке» директор средней школы Айжана Бокеева.

Известно, что самой младшей дочке было всего три года. Старший ребенок – 16-летний мальчик, по предварительным данным, учился в Барнауле в спортивной школе олимпийского резерва. Трагедия случилась, когда семья возвращалась из краевой столицы домой.

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