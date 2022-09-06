Женщина и четверо ее детей погибли в ДТП на Чуйском тракте

На месте происшествия находятся руководители УГИБДД и специалисты экспертно-криминалистического центра Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 5 сентября в Бийском районе произошло ДТП с участием минивэна и бензовоза, в результате которого погибла женщина и четверо ее детей.

Предварительно было установлено, что в около десяти часов вечера на 378 километре Чуйского тракта произошло столкновения минивэна Honda Stepwgn, который ехал со стороны Бийска в сторону Горно-Алтайска и бензовозом DAF с прицепом «Озгул Т22 – он двигался в попутном направлении.

– В результате столкновения транспортных средств погибло пять человек, из которых, по предварительным данным, четверо несовершеннолетних, - уточняют в полиции.

Предварительно установлено, что жертвами аварии стала 35-летняя женщина-водитель минивэна и дети: 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения. 54-летний водитель бензовоза также получил ранения.

Обстоятельства трагедии выясняются.

– В соответствии с поручением начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна на место дорожно-транспортного происшествия направлено руководство УГИБДД, специалисты экспертно-криминалистического центра, - добавляют в региональном главке МВД.

Дано поручение установить все причины и обстоятельства трагедии, организовать помощь пострадавшим, обеспечить меры безопасности в секторе ДТП.

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