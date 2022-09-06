ДТП на Алтае, в котором погибли мать и четверо детей, 5 сентября 2022 Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Небольшое село Кош-Агач Республики Алтай сегодня, 6 сентября, в трауре. Там готовятся к похоронам местной жительницы и ее четверых детей, погибших в ДТП. В школе, где учились, две девочки, стоит гробовая тишина. А их одноклассники плачут вместе с учителями.

- Одна погибшая училась в девятом классе, а вторая пришла нынче в первый класс. Очень хорошие дети. Лично с девочками не общалась, старшую только видела в школе. А вот их отца я учила сама, ему около 35-ти лет, - рассказала «Комсомолке» директор средней школы Айжана Бокеева.

Самая младшенькая – трехлетняя девочка. А старший ребенок – 16-летний мальчик. По некоторым данным, он учился в Барнауле в спортивной школе олимпийского резерва. В столицу Алтайского края, как говорят местные, и ездила семья. А трагедия произошла, когда они возвращались домой.

- Село у нас небольшое, многие друг друга знают. Все в шоке, все плачут… Трагедия такая… У нас в школе сегодня тишина стоит. Дети в стрессе. Одноклассники плачут. Я думала, может психологов позвать, но вроде бы сейчас немного успокоились, - делится директор.

Те, кто знаком с семьей, говорят, что она была благополучной.

- Очень хорошая семья. Примерные, работающие, трудолюбивые. Отец семейства раньше работал водителем, а сейчас в ЖКХ, - рассказывают селяне.

«Комсомолка» дозвонилась до мужчины. Он с трудом дышал, плакал и не смог вымолвить ничего, кроме: «Позвоните потом». А матери погибшей 35-летней женщины, по словам односельчан, после трагического известия стало плохо, и ее увезли в больницу…

Напомним, ДТП на Алтае, в котором погибли мать и ее четверо детей, произошло 5 сентября 2022 года в Бийском районе Алтайского края. Женщина на Honda Stepwgn выехала на встречку и столкнулась с бензовозом. Региональный Следком возбудил уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель бензовоза получил травмы.

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