Женщина и дети погибли на месте аварии. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Стали известны подробности ДТП в Алтайском крае, в котором при столкновении с бензовозом погибли женщина и четверо детей. Напомним, авария произошла вечером 5 сентября на Чуйском тракте в Бийском районе.

Как выяснилось, в машине ехала мать с четырьмя детьми возрастом от 3 до 16 лет.

– 5 сентября текущего года жительница Республики Алтай, управляя автомобилем Honda Stepwgn, двигалась по федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе Алтайского края. Женщина выехала на полосу движения, предназначенную для встречного транспорта, где произошло столкновение с бензовозом, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате ДТП женщина и ее четверо детей скончались на месте происшествия.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следователи провели осмотр места происшествия.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Прокуратуры проверяет причины и условия, которые способствовали ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже лишали прав: на Алтае судят учительницу, которая вместе с учениками попала под поезд

В той жуткой аварии погибли три ребенка (подробнее)