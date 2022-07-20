Автобус с детьми перевернулся на алтайской трассе: фото и видео с места событий

В ДТП пострадали дети
Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
В Алтайском крае в Солонешенском районе 20 июля перевернулся автобус с детьми. В ГУ МВД России по Алтайскому краю и региональной Прокуратуре предоставили фотографии и видео с места ЧП.
Напомним, что в село Искра для участия в спортивных сборах из Барнаула ехали два автобуса с воспитанниками краевой школы олимпийского резерва по художественной гимнастике. В двух автобусах находилось около 60 детей. Один из автобусов в результате ДТП съехал с трассы. По данным Минздрава, в перевернувшемся автобусе находилось 36 человек. Пострадало четыре ребенка. Их с травмами легкой степени тяжести доставили в Солонешенскую ЦРБ, где оказали необходимую помощь. Жизни детей ничего не угрожает. Также пострадал водитель автобуса. Его с травмами средней степени тяжести госпитализировали в районную больницу.
В ДТП пострадали дети
Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
- Остальных детей также доставят в Солонешенскую ЦРБ для осмотра и принятия решения по дальнейшей тактике, - отметили в министерстве.
На месте ДТП работают исполняющий обязанности прокурора Солонешенского района Роман Кучин, следователь СУ СК России по Алтайскому краю. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
В ДТП пострадали дети
Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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