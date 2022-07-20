Автобус с детьми перевернулся на трассе в Алтайском крае: пятеро человек пострадали

Автобус мог направляться в детский летний лагерь Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 20 июля, на трассе в Солонешенском районе Алтайского края перевернулся автобус с детьми. Как сообщили «Комсомолке» в ГИБДД по региону, информация по пострадавшим и обстоятельствам аварии пока уточняется.

- Факт ДТП мы подтверждаем, но пока там плохая связь – полная информация будет чуть позже. Сотрудники ГИБДД работают на месте, - уточнили в Госавтоинспекции.

По данным «Толка», автобус мог направляться в детский летний лагерь в Солонешенском районе. Как пассказала помощник прокурора края Мария Антошкина, дети из школы олимпийского резерва ехали из Барнаула на тренировочные сборы в село Искра Солонешенского района.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, автобус перевозил 33 детей. В результате съезда автобуса с трассы пострадали четверо несовершеннолетних, им потребовалась медицинская помощь. Также травмирован водитель автобуса.

- На место дорожно-транспортного происшествия выехал и.о. прокурора Солонешенского района Роман Кучин, следователь СУ СК России по Алтайскому краю. Организована процессуальная проверка. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних, - подчеркнули в ведомстве.

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