Перенос фестиваля «Ветер Сибири» в Бийске: удастся ли вернуть деньги за билеты

Накануне организаторы мероприятия сообщили о переносе фестиваля на следующий год Фото: Николай ХИЖНЯК

В Бийске с 12 по 14 августа 2022 года должен был пройти масштабный рок-фестиваль «Ветер Сибири». Участниками были заявлены такие группы как «Звери», «Сплин», «Ария», «Чиж и Ко», «Северный Флот», «План Ломоносова», «Анимация», 7Б, Animal ДжаZ, LOUNA, Кис-Кис и многие другие. Однако накануне организаторы мероприятия сообщили о переносе фестиваля на следующий год. Многих теперь интересует, будут ли действительны купленные билеты или как вернуть деньги.

Сообщение о переносе фестиваля на следующий год появилось в соцсетях фестиваля. Причиной стало рекомендательное письмо от правительства Алтайского края и Роспотребнадзора.

- Несмотря на огромное желание проведения Фестиваля со стороны Администрации Края, органов власти города Бийска и Бийского района, неоценимую поддержку, оказанную ими в период его подготовки, сегодня мы все должны принимать и исполнять рекомендации Роспотребнадзора, который отвечает за наше с вами здоровье и эпидемиологическую безопасность, - отмечают организаторы.

В итоге было принято решение провести фестиваль в следующем году с 11 по 13 августа. Оргкомитет уточнил, что все билеты будут действительны, поэтому обменивать их не нужно.

Что касается возврата билетов, то здесь все гораздо сложнее.

- Мы разговаривали с московской компанией, которая является организатором фестиваля. Лишь вчера их уведомили о необходимости перенести фестиваль, получается, им заблокировали возможность проведения мероприятия. Что касается вопросов по деньгам, то можно обратиться на почту фестиваля. Организаторы пообещали, что будут стараться оперативно отработать все заявки, - рассказал «Комсомолке» один из членов оргкомитета.

Довольно странно, но после объявления о переносе мероприятия компания «закрылась» от общественности – телеграм-канал прекратил свое существование, а группа Вконтакте стала частной, и просматривать новости теперь могут лишь те, кто ранее в неё вступил. Открытые страницы остались лишь в Одноклассниках и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, прим. ред.). При этом в ОК до сих пор нет ни единого упоминания о переносе трехдневного концерта.

Тем не менее, оставить свое обращение, в том числе по поводу возврата средств за билет, участники могут через специальную форму на сайте фестиваля либо отправить сообщение на почту info@vetersibiri.ru. Другие адреса электронных почт указаны на сайте в разделе «Контакты».

- Обращаем внимание, что срок обработки входящих запросов увеличен до 10 рабочих дней, - ответили «Комсомолке» в информационном отделе фестиваля. Другую информацию по поводу возврата средств получить не удалось.

Кстати, купить билет можно было и через портал zakazbiletov.kz (Казахстан). В компании отметили, что для возврата денег нужно заполнить соответствующую форму, после чего заявка будет рассмотрена. Правда, в правилах возврата есть небольшая оговорка, согласно которой «организатор имеет права не возвращать деньги Заказчику, если им уже оплачены все расходы по подготовке предстоящего Мероприятия, при этом он гарантирует проведение Мероприятия на перенесенный срок, ранее купленные билеты являются действительными».

Напомним, цены на билеты варьировались от 3,5 до 15 тысяч рублей. В комментариях люди негодуют, так как до сих пор неясно, получится ли вернуть деньги, а сумма немаленькая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сплин», «Звери» и другие звезды: на Алтае пройдет масштабный рок-фестиваль

Мероприятие состоится в августе (подробнее)

Почему на Алтае перенесли рок-фестиваль «Ветер Сибири» и когда он состоится

Организаторы объяснили, почему фестиваль не пройдет в этом году (подробнее)