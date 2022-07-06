Почему на Алтае перенесли рок-фестиваль «Ветер Сибири» и когда он состоится

Участниками были заявлены различные группы, в том числе «Звери» Фото: Анна СЕМИНА

Масштабный рок-фестиваль «Ветер Сибири», который должен был состояться 12-14 августа в Бийске, перенесли на те же даты 2023 года. О причинах этого организаторы рассказали в официальной группе мероприятия в «ВКонтакте».

«Находимся в состоянии глубокого разочарования»

– С глубоким сожалением мы сообщаем вам новость о переносе фестиваля «Ветер Сибири» на следующий год. К сожалению, буквально вчера мы получили уведомление от Роспотребнадзора и администрации края о необходимости перенести фестиваль на другие даты будущего года, – написали организаторы.

Они отметили, что единственными приемлемыми датами для того, чтобы подготовить площадку и провести фестиваль будут аналогичные даты – 11, 12 и 13 августа 2023 года.

– Все мы, кто на протяжении более чем полугода готовил для вас фестиваль, также находимся в состоянии глубокого разочарования и непринятия данной ситуации, – добавили организаторы. – Для всех нас, также как и вас, это глубочайшее потрясение, которое еще предстоит осознать и оценить.

Они добавили, что сделает все возможное и даже невозможное, чтобы фестиваль прошел на высочайшем уровне.

– Еще раз приносим свои извинения, что сейчас вы испытываете неприятные эмоции, огорчены и раздосадованы. Но мы уверены, что то время ожидания, которое нам предстоит провести до августа 2023 года будет с лихвой компенсировано самым масштабным и грандиозным Фестивалем «Ветер Сибири 2023», – резюмировали организаторы.

Официальный ответ

В комментариях администраторы сообщества прикрепили копию письма правительства Алтайского края, которое адресовано организаторам мероприятия. В документе сказано, что с учетом частоты появления новых штаммов СОУГО-19, скорости распространения инфекции среди населения и вирулентности возбудителя, долгосрочное прогнозирование развития эпидемиологической обстановки по ковиду затруднено.

Ежегодно период август-сентябрь осложняется сезонным подъемом инфекций вирусной этиологии, в том числе с воздушно-капельным механизмом передачи, что оказывает значительное негативное влияние на эпидпроцесс.

– С учетом планируемой численности участников и зрителей в количестве 30-40 тысяч человек (в числе которых значительное часть - иностранные граждане) проведение данного фестиваля в августе 2022 года органами Роспотребнадзора не рекомендовано. Предлагаем вам рассмотреть возможность переноса указанного мероприятия на летний период 2023 года. Выражаем надежду, что в 2023 году фестиваль пройдет на высоком организационном уровне и станет одним из ярких событий культурной жизни Сибири, – говорится в опубликованном документе.

Добавим, что в Алтайском крае 6 апреля сняли ограничения на проведение массовых мероприятий на фоне улучшения ситуации с заболеваемостью ковидом, 7 июня в регионе отметили масочный режим. Не так давно в крае с размахом прошел Литературный фестиваль Роберта Рождественского, заключительные мероприятия которого посетили более 8 тысяч человек. С 19 по 23 июля в регионе планируют масштабно провести фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».

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