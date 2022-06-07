Трехдневный рок-фестиваль «Ветер Сибири»: кто выступит, где пройдет и сколько стоит билет

"Звери" - один из хедлайнеров фестиваля Фото: Анна СЕМИНА

Первый международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» пройдет в Бийске с 12 по 14 августа. «Комсомолка» расскажет о том, кто приедет выступать и сколько стоит билет, а также как добраться до площадки.

Музыкальный фестиваль пройдет на территории аэропорта Бийска, прямо на взлетно-посадочной полосе и рулежных дорожках. Город внутри города начнут строить уже в четверг, 11 августа, чтобы к самому зажигательному уикэнду все было готово. Там разместятся кафе, медицинский и аптечный пункт, место для досмотра, пункт по выдаче найденных на фестивальной площадке вещей, палаточный городок, стоянка для личного транспорта и многое другое.

Кто приедет

Список выступающих групп и отдельных артистов внушительный. Такого в Сибири, кажется, еще никогда не было: «Ария», «Чиж и Ко», «Северный Флот», «План Ломоносова», «Анимация», 7Б, Animal ДжаZ, LOUNA, Кис-Кис, Найк Борзов, Мистер Гро, «Ундервуд», «Слот» и многие другие.

Хедлайнеры фестиваля «Ветер Сибири» - «Звери» (12 августа), Вадим Самойлов (13 августа) и «Сплин» (14 августа).

Билеты

Билет единый и действует на протяжении трех дней. Причем гость сможет покидать и возвращаться на территорию фестиваля даже в течение одного дня.

Входной билет в фан-зону – от 4200 рублей

Входной билет на трибуну – от 5000 рублей

Входной билет VIP – 18000 рублей

Место под палатку – 1800 рублей

Место на парковке – 2000 рублей

Место на парковке для автодомов – от 4500 рублей.

Стоит уточнить, что цены действительны на момент публикации. Стоимость может изменяться. В частности, как сообщают организаторы, покупка места на парковке на кассе обойдется дороже, так что стоит забронировать место онлайн, вместе с покупкой входного билета.

Ограничения

Фестиваль строго для лиц старше 18 лет. При этом билет могут приобрести подростки от 14 лет, но с разрешения родителей (законных представителей). Проход на концертную площадку для несовершеннолетних возможен только в сопровождении хотя бы одного родителя или другого взрослого, имеющего нотариальную доверенность от одного из родителей. При посещении необходимо иметь при себе документы, в том числе на ребенка. В противном случае вас не пустят.

Кроме того, существует определенный список того что нельзя проносить с собой на территорию фестиваля. Это касается и продуктов питания, и колюще-режущих предметов, и лекарств, и даже питьевой воды. Ее, кстати, можно будет получить совершенно бесплатно.

Салюты, мангалы, шампуры и даже колышки для палаток придется оставить дома. Также не пустят с домашними животными и алкогольными напитками. С полным списком запретов можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Как добраться

Из Барнаула можно добраться несколькими способами: на личном транспорте, поездом или на специальном фестивальном автобусе.

Если с первым способом все понятно, то расскажем подробнее об остальных. Фестивальные автобусы из Барнаула будут отходить от железнодорожного вокзала. Они довезут прямо до площадки. Их стоимость составит 600 рублей в одну сторону. Купить также можно на сайте. Обратно также вас довезут до ж/д вокзала.

Кроме того, можно воспользоваться железнодорожным транспортом. В Бийске добраться до аэропорта можно на специальном шаттле. Время отправления от ж/д вокзала в четверг (11 августа) и понедельник (15 августа) каждый час с 8 до 12 часов, с пятницы по воскресенье – каждые 15 минут с 7.00 до 01.00. Цена билета 50 рублей. Его можно купить на месте.

Такси обойдется в среднем около 300 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День России 12 июня 2022 в Алтайском крае: программа мероприятий

На Бирюзовой Катуни в десятый раз пройдет Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России». При этом торжество растянется на пять дней. Рассказываем, как отметят День России 12 июня 2022 в Алтайском крае (подробнее)