«Сплин», «Звери» и другие звезды: на Алтае пройдет масштабный рок-фестиваль

Концертная программа рассчитана на 3 дня Фото: Анна СЕМИНА

С 12 по 14 августа в Бийске состоится первый международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири», сообщают организаторы. Среди заявленных групп «Сплин», «Звери», Animal ДжаZ и другие именитые коллективы. Рассказываем, где пройдет масштабное мероприятие, сколько стоят билеты и что ждет гостей

Любимые группы

На фестивале выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана. Хедлайнерами станут группа «Звери», «Сплин» и еще один коллектив, который обещают объявить до 1 марта. Среди других участников Animal ДжаZ, «Слот», «Тараканы», «План Ломоносова», «Ария», «Кис-Кис», «Анимация», «Северный флот» и другие.

– Кроме хорошей музыки, гостей фестиваля ждет множество возможностей для активного отдыха и развлечений, еда на любой вкус, ночной клуб с возможностью танцевать до утра, ЗАГС, огромное количество однодневных экскурсий в самые живописные и интересные места Алтая и много еще чего интересного, – отмечают организаторы.

Где пройдет фестиваль

Он пройдет на площадке бывшего аэропорта Бийска с 12 по 14 августа.

– Фестиваль открывает двери для гостей с 12:00 четверга и закрывается в 12:00 понедельника. На взлетной полосе, рулежных дорожках и бывших стоянках самолетов вырастет целый город, в котором будет царить дух свободы, музыки и отличного настроения, – сказано на сайте фестиваля.

Концертная программа рассчитана на 3 дня – пятница, суббота, воскресенье.

В министерстве культуры Алтайского края «Комсомольской правде» – Барнаул» подтвердили, что москвичи планируют провести фестиваль в регионе, ведомство входит в организационный комитет. В минкультуры отметили, что фестиваль состоится, если позволит эпидобстановка.

Стоимость билетов

На официальном сайте «Ветер Сибири» указано, что входной билет на все дни фестиваля в фан-зону стоит 3500 рублей, на трибуну — от 4800 рублей. Цена VIP-билета на все три дня – 15 тысяч рублей. Место под палатку в палаточном городке на 4 человек — 1100 рублей, а место на парковке — 1300 рублей. Подробнее о ценах можно узнать здесь.

Напомним, ранее мы писали о главных культурных событиях. которые состоят в Алтайском крае в 2022 году. Среди них всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», музыкальные проекты «Денис Мацуев представляет…» и фестиваль «100 лет российскому джазу».

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