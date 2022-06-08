Уголовное дело по факту ЧП с батутом в Барнауле передали в суд

Порывистый ветер поднял аттракцион в воздух на четырехметровую высоту, с него упали дети Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле будут судить индивидуального предпринимателя после ЧП с батутом, в котором пострадали две малолетние девочки. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, 53-летнюю женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В 2019 году предприниматель купила батут и ввела его в эксплуатацию у торгового центра «Район», проигнорировав все требования технических регламентов. Аттракцион предназначался для коммерческого использования детей до шести лет. Кроме того, с апреля по май прошлого года у женщины работала сотрудница, которая не имела специальных знаний об аттракционы. С ней не проводился необходимый инструктаж по технике безопасности и не был заключён трудовой договор.

- Следствием установлено, что при монтаже и установке батута были допущены нарушения, в результате которых из 13 узлов крепления семь не были соединены с элементами жёсткого крепления или балластной системы, четыре узла фиксировались к металлическому ограждению, не предназначенному для подобной фиксации, а три узла оставались вовсе без фиксации, - отметили в следкоме.

Днем 30 мая 2021 года порывистый ветер поднял аттракцион в воздух на четырехметровую высоту, так как все узлы развязались или оборвались. После этого батут рухнул на трамвайные пути вместе с детьми. В результате ЧП две девочки четырех и пяти лет упали с высоты на землю, получив тяжкие и опасные для их жизни травмы – у них были диагностированы переломы и черепно-мозговые травмы. На лечение потребовалось достаточно много времени и серьезные медицинские манипуляции. Еще два малыша успели вовремя спрыгнуть с батута.

Обвиняемая признала вину в ходе предварительного следствия. Родители потерпевших заявили гражданские иски на пять и три миллиона рублей.

- В обеспечение судебных исков и возможной конфискации, следователем СК на имущество предпринимателя наложен арест на сумму более 8 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в региональном управлении.

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