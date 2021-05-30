Причина ЧП с батутом в Барнауле 30 мая 2021 года: высокое давление и порыв ветра

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Специалисты следственного комитета России устанавливают причины ЧП с батутом в Барнауле 30 мая 2021 года. Одна из основных версий – высокое давление.

В числе первых, кто озвучил вероятную версию ЧП были сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Они были на месте трагедии и помогали разрезать батут, так как по предварительной версии на ней мог остаться еще один ребенок. Но позже эти данные не подтвердились.

- Предварительная версия - батут мог лопнуть из-за напора воздуха, но окончательный вывод могут сделать только компетентные органы, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе регионального главка МЧС.

Следователи рассмотрят эту версию. Также очевидцы, чьим опросом в настоящее время занимаются сотрудники правоохранительных органов рассказывают, что якобы у батута порвались стропы, удерживающие его на земле, и порывом ветра конструкцию подняло в воздух, а уже затем с него упали девочки.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ), будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего.

На текущий момент уже известно кому принадлежит батут. Он был установлен на прилегающей к торговому центру «Район» территории в рамках договора аренды. А вот контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, осуществляется управлением Ростехнадзора.

Сегодняшнее происшествие на контроль взяла и детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева.

- В настоящее время она держит связь с минздравом и больницей, куда госпитализировали детей. Вместе с компетентными органами выясняет обстоятельства и причины произошедшего, - добавляют в ЦУРе Алтайского края.

Проинформирован о ЧП и губернатор региона Виктор Томенко. Он поручил министру здравоохранения края Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими девочками на особом контроле, а также оказать им всестороннюю помощь.

В данный момент на месте происшествия работают следственные органы, руководители администрации города и администрации Ленинского района.

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