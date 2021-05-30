ЧП с надувным батутом в Барнауле: двоих детей отбросило на трамвайные пути

Фото: скриншот видео "Инцидент Барнаул" со страницы во "Вконтакте"

В воскресенье днем, 30 мая, в Барнауле произошло ЧП с надувным батутом: двоих детей госпитализировали после падения на трамвайные пути.

О происшествии рассказали очевидцы. В сообществе «Инцидент Барнаул» они сообщили, что батут, установленный в районе Докучаво у торгового центра «Район», якобы поднялся в воздух и с него двое детей упали на расположенные поблизости трамвайные пути. На место ЧП незамедлительно выехали оперативные служба Барнаула.

- Наши сотрудники выезжали на место ЧП, но никаких работ не производили. На данный момент есть только предварительная версия, что батут мог лопнуть из-за напора воздуха, но окончательный вывод могут сделать только компетентные органы, - сообщили «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, медицинская помощь понадобилась двум детям – их госпитализировали, но характер травм не уточняется. Еще двое детей успели самостоятельно спрыгнуть.

Также очевидцы сообщали о том, что якобы одного ребенка не могли найти, но эта информация не подтвердилась. По словам участницы сообщества «Инцидент Барнаул» Ксении, после падения одна из девочек пришла в сознание. Вторая была крови. Именно их увезли в больницу.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы.

Отметим, это первый подобный инцидент с уличными батутами в Барнауле в этом сезоне. Ранее дети получали травмы в основном в закрытых помещениях. Так в февраля следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении генерального директора клуба «Магис-Спорт», где как выяснили правоохранительные органы, с детьми на батутах работали тренеры, не имеющие необходимой квалификации. В итоге, как минимум четыре ребенка в возрасте от пяти до 12 лет получили травмы, в том числе переломы позвоночника.