Девочки, пострадавшие в ЧП с лопнувшим батутом в Барнауле, все еще в тяжелом состоянии

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В результате ЧП с батутом в Барнауле возле ТЦ «Район» пострадали два маленьких ребенка. Это девочки трех и четырех лет. Как сообщают в региональном Минздраве, сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

– В результате происшествия пострадали два ребенка 2017 года рождения. У девочек диагностированы переломы и черепно-мозговые травмы. Реанимационными бригадами дети были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время дети проходят лечение в отделении реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры, – рассказали «КП» в пресс-службе краевого Минздрава.

Как рассказал главный врач краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин, у одной девочки бедро сломано, у второй кости таза, сообщают «Вести Алтай». И у обеих черепно-мозговые закрытые травмы, что и обуславливает большую часть тяжести.

Поначалу очевидцы на месте не могли найти еще одного ребенка. В поисках мальчика спасатели вместе с подбежавшими на помощь прохожими разрезали батут, но он был пуст. После правоохранители пояснили, что в момент ЧП на батуте действительно было больше. Два мальчика сумели вовремя спрыгнуть.

Напомним, ЧП произошло 30 мая рядом с ТЦ «Район» в районе Докучаево. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Батут ветром подняло в воздух, отнесло к трамвайным путям и в этот момент с аттракциона упали двое детей.

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