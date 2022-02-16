Алтайские спасатели записали ролик в поддержку российских олимпийцев

Ролик в поддержку Олимпийской сборной России вызвал в соцсети ажиотаж. Скриншот: видео ГУ МЧС России по АК

Пока одни критикуют выступление российской сборной на Зимних Олимпийских играх в Пекине, другие всячески стараются поддерживать наших атлетов. Так, алтайские спасатели записали мотивирующее видео для ROCовой команды.

- Спасатели МЧС России болеют за наших спортсменов! Им нужна наша поддержка! – уверены в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Если смотреть на то, что творится в Пекине и как со всех сторон прессингуют россиян, то да, им жизненно необходима поддержка. Все последние дни, когда шло разбирательство по делу Камилы Валиевой, обвиняемой в применении допинга, страна поддерживала фигуристку постами в социальных сетях. После того, как спортсменку оправдали, она вышла на лед и подтвердила свой высокий статус: накануне она выиграла короткую программу. Впереди – произвольная программа.

А вот алтайский биатлонист Даниил Серохвостов увы, завершил выступление на Олимпиаде. Он провел две гонки: спринт (19 место) и пасьют (39 место). А на днях с критикой на него обрушился комментатор Дмитрий Губерниев, заявив, что, по его мнению, спортсмен был не готов к турниру, хотя до этого довольно лестно отзывался о сибиряке, называя его главным открытием сезона.

Другой наш спортсмен – Виктор Муштаков, уже провел один старт – на 500 метров. Там он стал девятым, но при этом уступил в дуэли будущему обладателю бронзовой награды - японцу Ватару Моришиге. На этом состязания конькобежцев не заканчиваются. 18 февраля Муштаков поборется за медаль на дистанции 1000 метров.

Ранее наших спортсменов, а в частности Серохвостова поддержал барнаульский художник Никола Питерский. Он написал портрет биатлониста, назвав его алтайским «волком». Также он пообещал нарисовать Муштакова.

Как уже было сказано ранее, на днях мотивирующий ролик записали алтайские спасатели. Они продемонстрировали свои навыки в биатлоне, хоккее и лыжных гонках, ведь многие знают, что МЧСовцы еще и спортсмены. К примеру, сотрудник регионального главка из Белокурихи Сергей Ахременко. В свободное от службы время он занимается горными лыжами и даже участвовал в соревнованиях. На Олимпийские игры в Пекин его пригласили в качестве судьи-волонтера. Он дежурит на горнолыжной трассе и следит за тем, чтобы спортсмены не пострадали, а если ЧП происходит, что он должен оценить масштабы происшествия и далее руководит «спасательной операцией». Так что пригодились и навыки спасателя, и навыки спортсмена.

- «Мужчины огонь!», «Вот это да! Умнички», «Ребят, молодцы, драйвово получилось!», - тем временем пишут в социальных сетях под роликом спасателей.

Кстати, идею оценили даже коллеги из МЧС по Ставропольскому краю.

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