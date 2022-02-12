Алтайский спасатель стал волонтером на Олимпиаде в Пекине

Сергей Ахременко в Пекине Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сотрудник Главного управления МЧС России из Белокурихи Сергей Ахременко получил приглашение поработать волонтером на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В обычной жизни Сергей Ахременко является командиром отделения 6 отряда федеральной противопожарной службы регионального главка МЧС. Помогает людям, оказывается рядом, когда приходит беда. А в ближайшие пару недель он - судья международной категории по горнолыжному спорту. Необычное занятие для спасателя, но его профессиональные навыки оказались кстати.

- Работаем мы в команде совместно с китайскими специалистами, участвуют судьи со всей России. Я здесь в качестве руководителя группы быстрого реагирования на состязаниях по горным лыжам, на скоростных спусках, - рассказывает спасатель. - В подчинении у меня 20 человек, люди дежурят на постах по всей трассе, на старте и финише. Группа быстрого реагирования занимается экстренным решением возникающих инцидентов. Это самая сложная работа на склоне.

Сергей Ахременко в Пекине Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Суть работы заключается в том, что в случае схода спортсмена с трассы, спасатель должен оперативно оценить обстановку, состояние атлета и также быстро решить возникшую проблему и оказать помощь, в том случае если требуется медпомощь – оказать ее.

- Конечно, многолетняя служба в МЧС России научила меня быстро принимать нужные решения, правильно действовать в экстремальных обстоятельствах, - признается Сергей Анатольевич. - Я очень рад, что мне выпала такая честь и благодарен руководству отряда и Главного управления, за поддержку, которую мне оказывают.

Сергей Ахременко служит в пожарной охране уже четверть века. Имеет огромный опыт работы. Неоднократно был отмечен руководством отряда и Главка за отличную службу и профессиональные достижения. При этом он является отличным спортсменом-горнолыжником. Много раз участвовал в соревнованиях и побеждал в них. При этом Зимние Олимпийские игры для Ахременко уже не первые международные соревнования, куда его приглашают в качестве волонтера и специалиста высокого класса.

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