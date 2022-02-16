Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонист Серохвостов не был готов к Олимпиаде

Даниил Серохвостов завершил выступление на Олимпиаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 февраля на Yotube-канале «Биатлон и лыжи на Матч ТВ» вышел очередной подкаст про Олимпиаду в Пекине. Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал выступление молодого алтайского биатлониста Даниила Серохвостова.

Обсуждение происходило 12 февраля. Как раз в тот день, когда на Олимпиаде состоялся мужской спринт. Наш земляк показал вполне неплохой результат и как дебютант Игр, и как член сборной России. Споря о том, кто войдет в состав мужской эстафеты, мнения разделились. Но, по мнению Губерниева, Серохвостов провалил свое выступление и поэтому никак не может быть включен в квартет.

- Серохвостов к Олимпиаде не готов, - твердо заявил во время беседы Дмитрий.

- Нормально он готов. Сегодня (в спринте – прим. ред.) он показал 18-й ход. Он в двадцатке! Второй из наших! – парировал журналист Илья Трифанов, кстати, в прошлом биатлонист.

- С моей точки зрения, Халили, на втором этапе Цветков, далее Логинов и Латыпов. Но это с моей точки зрения, если побежит Серохвостов, будем точно также за него болеть, - ответил ему Губерниев.

- Самое разумное, я считаю, ставить тот же состав, что и на этапах Кубка мира выигрывал: Цветков, Серохвостов, Логинов, Латыпов, - говорит журналист Дмитрий Занин.

- Да, однозначно должен быть Цветков, Логинов, Латыпов. Остается только выбор между Даниилом и Каримом. Обоих обожаю, очень сильно фанатею от одного и от другого, - сказал Трифанов.

Конечно, журналисты немного ошиблись, в спринте Даниил все же в итоговом протоколе стал 19-м, но сути это не меняет – он оказался в 20-ке лучших биатлонистов планеты. Показал второй результат из россиян! Это ли не повод для гордости. Да, в гонке преследования сибиряк стал 39-м, он провалил стрельбу, но и остальные не были идеальны: Максим Цветков допустил шесть промахов, Александр Логинов – пять.

Сам Даниил даже не пытался скрывать, что с ним происходит что-то не то. В частности, высота, на которой находится дистанция, оказалась для него некомфортной.

– Конечно, не самая лучшая Олимпиада для меня, но она первая. Какие-то моменты были упущены в подготовке. Но, думаю, это не совсем беда: я все равно показывал на что способен, показывал свой максимум в каждой гонке. Бежал до конца и боролся. Оценю, наверное, на 6 из 10. Думаю, функциональную часть можно было бы улучшить. Я не знаю, может тут такие горы, может я не совсем до конца готов к Олимпиаде был, но бегать тут нереально тяжело. Я не знаю, как остальным ребятам из команды, но для меня эта высота тяжело даётся. Со стрельбой тут в спринте, конечно, сам накосячил, в пасьюте — нереальные порывы были, когда я приходил. Я просто в некоторые моменты мишень не видел — задувало всё, – рассказал «Матч ТВ» Серохвостов.

Выбор тренерского штаба, который в эстафете пал на Халили, он принял стойко, хотя и расстроился. Но объективно понимал, что Карим стреляет стабильнее. В итоге россияне взяли «бронзу».

У Даниила все впереди, Олимпийские игры для него - просто очередной этап и новый опыт, который он теперь может применять на других соревнованиях. А вот осадок от незаслуженной критики останется, ведь во время этапов Кубка мира Дмитрий Губерниев называл Серохвостова главным открытием сезона, заявлял, что его обязательно надо включить в состав сборной России для поездки в Пекин, что там обязательно утрет нос недоброжелателям. В итоги им оказался сам комментатор.

В социальных сетях припомнили Губерниеву его словоблудие:

- Губерниев переобувается в воздухе, похлеще наших братьев украинцев. Может захвалить спортсмена и тут же смешать с грязью, - пишет на страницах «Инцидент Барнаул» Олег Александров.

- Губерниева списать пора на пенсию, - добавляет Егор Рощупкин.

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