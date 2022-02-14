Алтайский художник Никола Питерский нарисовал портрет биатлониста Серохвостова

Портрет Даниила Серохвостова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Уже десять дней весь мир живет Олимпиадой - болельщики, как могут, стараются поддерживать любимых спортсменов. В их числе два представителя Алтайского края, но сегодня речь пойдет о биатлонисте Данииле Серохвостове.

22-летний Даниил – один из самых молодых спортсменов на проходящей в Пекине Олимпиаде. Молодой, но перспективный. Да, на сегодняшний день у него пока не все получается: в спринте он стал 19-м. Из россиян это третий результат. Лидер сборной Александр Логинов выступил и того хуже – 38 место. В пасьюте Серохвостов вовсе не справился со стрельбой, допустил восемь промахов и занял итоговую 39-ю позицию.

Тем временем в Барнауле несмотря ни на что продолжают поддерживать наших спортсменов. Художник Никола Питерский, известный своими уличными выставками, написал портрет биатлониста Даниила Серохвостова. В своем Instagram он рассказал, как ему пришла эта идея, и каким он увидел молодого и дерзкого спортсмена.

- Для меня было удивительно, что многие не знают об Алтайском биатлонисте Данииле Серохвостове. Он очень обаятельный парень с харизматичной улыбкой. Именно этот образ я взял за основу портрета, - рассказывает художник. - Фамилия Серохвостов натолкнула меня на образ алтайского волка. Сейчас у нас сложная ситуация в спорте, разные допинг скандалы, поэтому те российские спортсмены, которые выступают на Олимпиаде, уже чемпионы. Даниил пришел к финишу 19-м. Эта олимпиада для него первая. Хороший старт карьеры.

Художник уверен, что если Даниил переживет неудачи и продолжит самосовершенствоваться, то его обязательно ждет великое будущее.

- На портрете Даниила я поместил цитату из кинофильма Василия Шукшина «Калина красная»: «На злых людей мы сами волки». У этой фразы многогранный смысл, - также добавляет Питерский.

Сегодня у наших спортсменов день отдыха. Есть время провести анализ, все обдумать и снова идти в бой. А 15 февраля на Олимпиаде состоится мужская эстафета 4х7,5 км и это неплохой шанс для российской сборной реабилитироваться.

Никола Питерский также продолжает следить за Олимпиадой в Пекине и надеется успеть написать портрет еще одного участника Игр из Алтайского края – конькобежца Виктора Муштакова, ведь ему тоже необходима наша поддержка!

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