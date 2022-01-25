В 2,5 раза увеличилось число положительных тестов на COVID-19 в Алтайском крае

Жителей региона призывают вакцинироваться Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние две недели доля положительных ПЦР-тестов от всего биологического материала, поступившего в Диагностический центр Алтайского края, возросла с 16% до 50%. Фактически оно стало больше в два с половиной раза, сообщает минздрав региона.

В частности, 8 января, из числа всех выполненных лабораторией тестов, положительными оказались 17%, 17 января - 24%, 20 января - 30%, 22 января - 36%, 23 января - 55%.

По Барнаулу динамика выглядела немного иначе. В период 8-14 января доля положительных мазков (от числа забранных в краевой столице) была относительно стабильна и составляла 14-17%. Увеличение доли положительных тестов началось только с 15 января - до 21%, 17 января - 26%, 18 января - 29%, 19 - 33%, 20 - 39%, 21 января - 41%, 22 января - 50%, 23 января - 61%.

График Фото: Минздрав Алтайского края

– Медицинские работники напоминают жителям края о необходимости соблюдения мер профилактики новой короновирусной инфекции, а также вакцинации, – подчеркнули в ведомстве.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае приближается к 128 тысячам человек.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае уже выявили первые случаи «омикрон». В регионе подтвердили сразу 12 фактов заболевания, в числе зараженных новым штаммом – один ребенок. Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, еще один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области. Сейчас все зараженные лечатся и находятся на самоизоляции.

Кроме того, мы сообщали, что в регионе начали прививать детей против коронавируса. Уже поступило привезли 1680 доз вакцины «Спутник-М» для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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