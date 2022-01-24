В Алтайском крае выявили первые 12 случаев заражения омикроном

"Омикрон" передаётся в семь раз быстрее, чем предыдущий штамм Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 24 января, стало известно о первых случаях заражения «омикроном» в Алтайском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в краевой столице подтвердили сразу 12 фактов заболевания новым штаммом, один из зараженных – ребенок.

Все факты заражения были подтверждены исследованием в ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора. Известно, что среди зараженных 11 взрослых и один ребенок дошкольного возраста, но детский сад он не посещал с 28 декабря прошлого года. Четверо из 11 взрослых имеют постоянное место работы.

- Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, ещё один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области. Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали, - подчеркнули в региональном управлении.

В настоящий момент все зараженные лечатся и находятся на самоизоляции. Роспотребнадзор продолжает контролировать распространение инфекции.

Кстати, в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях нового штамма. Инкубационный период «омикрона» значительно короче, чем у его предшественников. Он составляет всего от двух до пяти дней. Также он передаётся в семь раз быстрее, чем предыдущий штамм «дельта». Таким образом, зараженный может представлять опасность для окружающих уже в первые сутки после инфицирования.

Привитые против ковида или те, кто уже ранее перенес новую инфекцию, могут подхватить новый штамм, но в этих случаях заболевание чаще всего протекает как обычная простуда.

- Штамм «омикрон» распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания. В зоне риска пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. По сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным, - подчеркнули в ведомстве.

«Омикрон», как и любой штамм коронавируса, можно оседать на поверхностях. Поэтому важно помнить про дезинфекцию, мыть руки, носить маски и пользоваться антисептиками, а также избегать общественных мест с большим число людей.

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