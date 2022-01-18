Перед новой волной COVID-19 на Алтае проведут мобилизацию медиков

В регионе готовятся к ухудшению эпидситуации Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за нового штамма коронавируса «омикрон» в Алтайском крае ожидают рост числа заболевших. О том, как готовятся к очередной волне ковида, и чего можно ожидать, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

– Мы знаем, каким образом распространяется вирус в Северной Америке, странах Европы. Новый штамм фиксируют и в некоторых регионах России, – говорит глава алтайского минздрава. – Мы понимаем, что основная нагрузка в части выявления вируса ляжет на первичное звено. По прогнозам, мы увидим взрывной характер роста заболеваемости. Все это потребует дополнительных усилий от работников поликлиник, сотрудников скорой помощи.

В Алтайском крае уже разработали мобилизационный план системы здравоохранения, который касается всех медорганизаций. Планируют привлекать дополнительные силы для борьбы с пандемией. Формируют списки медиков, которые прошли вакцинацию и тех, кого ожидается ревакцинация для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы.

Также усилят работу колл-центров, есть резерв сотрудников, который привлекут дополнительно. Речь, в частности, идет про студентов вузов и медицинских колледжей.

Особое внимание уделяют и работе неотложной помощи.

– Чтобы у нас не обвалилась работа скорой медицинской помощи, усиление и увеличение продолжительности функционирования неотложной помощи – крайне важное направление. Сегодня у нас работает более 250 бригад, мы уже можем увеличить до 300. Я надеюсь, что в начале следующей недели выдадим 46 машин неотложной помощи. Это наши дополнительные возможности, которые будут направлены в поликлиники региона, – подчеркнул министр.

Для работы привлекут медперсонал поликлиник и студентов, которые имеют сертификаты фельдшера. Некоторый персонал направят для оказания помощи на дому. А для доставки лекарств пациентам задействуют волонтеров.

В случае необходимости лаборатории, которые проводят ПЦР-диагностику, смогут работать круглосуточно. В сутки в крае объем тестирования только по государственной системе здравоохранения может увеличиться до 10,5 тысяч исследований. Вместе с частными клиниками и Роспотребнадзором есть возможность достичь цифры 14-15 тысяч. В этом случае тестирования составит 500 исследования на каждые 100 тысяч населения. Кроме того, будут использовать экспресс-диагностику в приемных покоях и на скорой помощи.

Ковидные госпитали рассчитаны на 6 тысяч коек. В дополнение могут развернуть около 700 коек для оказания помощи детям.

– Весь комплекс этих работ, исходя из сценарного плана возможного развития ситуация нами будет реализован поэтапно. Чтобы уберечься от такого роста числа заболевших и от тяжелого течения заболевания, необходима вакцинация. Пожалуйста, придите в поликлиники. Мы готовы обратно развернуть пункты вакцинации и вне их. Обезопасьте свое здоровье и здоровье родных и близких. Сейчас еще есть такая возможность, – резюмировал Дмитрий Попов.

Ранее мы писали о том, что в зоне риска новой инфекции – не привитые и пожилые люди. Также под угрозой жители региона всех возрастов, имеющие сопутствующие заболевания. По данным специалистов, заражение «омикроном» происходит в разы быстрее, чем при дельта-вирусе. Кроме того, новый штамм быстрее и активнее поражает бронхи и легкие.

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