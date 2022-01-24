На Алтае детей будут прививать против коронавируса в школах, училищах и колледжах

Между прививками должен пройти 21 день Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край доставили первую партию вакцины «Спутник-М», предназначенную для иммунизации детей от коронавируса. О том, как именно будут прививать несовершеннолетних жителей региона, рассказала Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог края.

Всего в Алтайский край привезли 1680 доз вакцины «Спутник-М» для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 24 января препарат распределят между детскими поликлиниками Барнаула, Бийска и Рубцовска. Всего вакцину доставят в 12 краевых медорганизаций.

– Как и все регионы, мы подали число подлежащих вакцинации в минздрав России еще два месяца назад, когда анонсировали завершение испытаний детской вакцины, – говорит Ирина Владимировна. – Ориентировочно мы планируем привить чуть более 80 тысяч ребятишек в возрасте 12-17 лет включительно. Чтобы эту вакцину уже начали использовать и реализовывать, проведены все подготовительные мероприятия в детской сети. Подготовлены образцы заявлений для родителей.

Детей будут прививать преимущественно в образовательных учреждениях: школах, училищах и колледжах, чтобы не отрывать несовершеннолетних от учебного процесса. Как и у взрослых, после вакцинации у несовершеннолетних будет QR-код.

– Сегодня нам нужно очень быстро реализовать вакцину и в максимально короткий срок создать иммунную прослойку среди детей. Взрослых у нас болело много, мы прививаем их второй год, а дети только начинают вакцинироваться, – сказала эпидемиолог.

Между прививками должен пройти 21 день, после перенесенного заболевания - не менее 6 месяцев.

– У родителей неоднозначное мнение, но давайте подождем неделю, подведем первые итоги. Пока вакцины нет, все вроде бы за, посмотрим, как это будет реализовываться на практике. Мы ставим перед собой достаточно оптимистичные планы и надеемся, что за неделю используем все вакцины, которые доставили, – сказала Ирина Переладова.

В региональном минздраве подчеркнули, что «Спутник М» разработан Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и полностью повторяет взрослую вакцину, но ее дозировка уменьшена в 5 раз. Детей будут прививать исключительно с письменного согласия родителей или иных законных представителей.

– Дети, к сожалению, «горючий материал», потому что взрослые хоть как-то защищены, а несовершеннолетние – нет. Если родители имеют собственное мнение и говорят, что не хотят прививаться и лучше переболеют, то ребенок в данной ситуации оказывается беззащитен. Он живет со взрослыми и попадает в очаг инфекции. Будем надеяться, что родители позаботятся о своем ребенке и примут правильное решение о его вакцинации, – резюмировала эпидемиолог.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае выявили первые случаи «омикрон». В регионе подтвердили сразу 12 фактов заболевания, в числе зараженных новым штаммом – один ребенок. Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, еще один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области. Сейчас все зараженные лечатся и находятся на самоизоляции.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае сначала пандемии превысило 127 тысяч человек.

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