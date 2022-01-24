Почему рыси на Алтае стали выходить к людям и могут ли они быть опасны

Сидящая на заборе рысь попала на видео. Фото: скриншот видео "Инцидент Рубцовск"

В этом году в Алтайском крае рыси уже несколько раз выходили к людям. Последний случай произошел на днях. Житель Рубцовска снял на видео, как дикая кошка сидит прямо на заборе в деревне. Почему животные покидают лес и насколько они опасны для людей – в материале «КП».

«Подобных случаев не было»

В начале января семейство диких рысей заметили жители села Ракиты Рубцовского района. Сельчане забили тревогу и обратились в местную администрацию. Самку поймали, так как она была очень ослаблена, и поместили в вольер мини-зоопарка. Там ее попытались накормить, но она практически ничего не ела. Вскоре животное погибло. При вскрытии специалисты сделали вывод, что у рыси было обезвоживание. Остальные особи сами ушли в лес и больше не появлялись на людях.

– На людей и домашних животных они не нападали, агрессию не проявляли. Раньше у нас никогда подобных случаев не было. Почему сейчас рыси начали выходить в село – неизвестно. Местные охотники предполагают, что причина в том, что в лесу мало снега, это осложняет охоту. Тот же заяц без сугробов убегает гораздо быстрее, – рассказывает «КП» глава Ракитовского сельсовета Михаил Галуцкий.

Также есть версия, что из ленточного бора рысей выгоняют волки. Это естественные враги диких кошек, они могут их ловить и убивать.

Не нужно пугать

Начальник отдела учета животных алтайского управления охотхозяйства Евгений Батурин рассказал, что рыси не представляют угрозы для человека. Они не будут нападать ни на взрослых, ни на детей.

– Скорее всего, к людям выходят молодые особи, которые могли отбиться от матери. Возможно, рысь пришла на запах еды. Что делать в такой ситуации? Не нужно пугать рысь и пытаться ее поймать. Необходимо об этом инциденте сообщить в полицию или администрацию. Животное отловят или прогонят в лес, – пояснил Батурин.

Рысь может везти себя агрессивно в случае, если почувствует угрозу, как и любое дикое животное. Поэтому лучше с этой кошки не играться. Отстреливать рысь запрещено. За незаконный отлов, а тем более убийство предусмотрена ответственность.

Справка

На Алтае рысь обитает в хвойных, смешанных и лиственных лесах. Они активны в ночное и сумеречное время, также рано утром и перед закатом солнца. Охотятся, в основном, на косуль, зайцев, кабарог. Конкуренты рыси в алтайской местности – это, прежде всего, волк и росомаха.

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