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Происшествия

На Алтае охотники на снегоходах ради любопытства загнали рысь

К счастью, животное не пострадало, но испытало огромный стресс