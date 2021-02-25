На Алтае охотники на снегоходах ради любопытства загнали рысь

В Алтайском крае мужчины на снегоходах, не имеющие разрешения на охоту, загнали рысь на дерево. Они просто хотели поближе рассмотреть ее.Несколько дней назад официальный аккаунт министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлена рысь в своей естественной среде обитания. Вот только ведет себя животное на этом ролике не совсем адекватно, а точнее, чувствует она себя явно нехорошо. Рысь забралась высоко на дерево и тяжело и часто дышит. Судя по описанию, встреча большой кошки с людьми произошла в охотничьих угодьях Рубцовского района.- А вы знали, что природа отлично приспособила рысь для выживания? Узоры на ее шкуре помогают сливаться с местностью, пучки шерсти, растущие между лап, не дают проваливаться в снег при ходьбе, а «кисточки» на ушах фильтруют звуки. Эти животные очень умны и хитры - при ходьбе задними лапами они наступают на отпечатки передних, чтобы уменьшить количество оставляемых следов, - говорят в минприроды.По словам специалистов, рыси никогда не нападают сверху. Если она забралась на дерево или склон, то, скорее всего, высматривает добычу или просто отдыхает. В нашем случае оказалось, что она пыталась спастись от преследователей.- Вот такие в Рубцовске кисы живут на деревьях. В чистом поле на березку села киска отдышаться. По ходу, нападать на нас не собирается. Может покушать ей дать? Хлеб будет? Ты только не прыгай на меня. Какие у нее лапки! Просто большая кошка. Супер! – за кадром комментирует автор ролика.Этой встречей человека и дикой кошки заинтересовался госохотинспектор. Как оказалось, инцидент действительно произошел в Алтайском крае. Все бы ничего, наблюдать за представителями фауны можно, а вот преследовать зверя – это уже вне закона.- Даже если с фоторужьем гнаться и загонять животное, к примеру, на дерево - как в случае с рысью, которую засняли в Рубцовском районе. Даже если нет цели добыть животное, - говорят в пресс-службе минприроды. - Сомнения были сразу, поэтому параллельно с публикацией в интернете, мы обратились к охотоведам и территориальному госохотинспектору с вопросом, а все ли на видео имеет естественную природу? Могла ли рысь вот так просто нежиться на солнышке на березе, как кажется на первый взгляд, и спокойно позировать людям?Госохотинспектор смог отыскать автора ролика. Выяснилось, что у него нет разрешения на охоту, но мужчинам очень хотелось посмотреть на дикую рысь поближе, именно поэтому они начали преследовать ее на снегоходе. По-другому ее просто не догнать. А когда животное уже устало, то она забралась, пытаясь спастись, забралась на дерево.- Что было дальше – видели все. Красоты невероятной рысь! Залюбуешься, пожалуй. Но, стресс, который причинили люди животному – дорого им обойдется. Ситуация указывает на признаки «охоты» (выслеживание и преследование) согласно терминологии Правил охоты, утвержденных Приказом МПР №477 от 24.07.2020. Любознательность обойдется авторам видео до четырех тысяч рублей, - добавляют в ведомстве. - К счастью, животное живо, передохнуло на дереве, дождалось, пока у «зрителей» пропадет интерес к ее особе, и отправилось в свою естественную среду обитания. Ущерба государству не было причинено.СПРАВКА КПВ Алтайском крае охота на рысей разрешена с 1 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года. За нарушение условий добычи полагается административный штраф – до 4000 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛошадь сдохла – скормили собакам: смерть животного в приюте «Ласка» вызвало бурю негодований у зоозащитниковВ Барнауле зоозащитники не на шутку взволновались из-за смерти лошади в барнаульском приюте для животных «Ласка». По соцсетям разошлись фото и видео болеющей кобылы, а после – кадры разбросанных кусков лошадиного мяса, которое отдали собакам на съедение (подробнее)