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Дом. Семья23 января 2022 11:46

Житель Рубцовска снял на видео сидящую на его заборе рысь

Она забрела в коттеджный поселок
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Житель Рубцовска снял на видео рысь, сидящую на его заборе. Ролик опубликовали в сообществе «Инцидент Рубцовск».

– Очередной факт выхода рыси к людям запечатлел на камеру своего мобильного устройства участник нашего сообщества. Теперь уже одна из особей появилась на улице Белоярской коттеджного посёлка города на «Черемушках», – рассказали в сообществе.

Напомним, ранее уже сообщалось, что семейство рысей выходило в Алтайском крае. Ослабшую самку отловили и поместили в мини-зоопарк. Однако она ничего не ела и через некоторое время умерла.