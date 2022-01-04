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Общество4 января 2022 11:01

Рыси вышли к жителям алтайского села

Об этом сообщают очевидцы
Герман Архаров
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Фото: скриншот из группы "Инцидент Рубцовск"

Фото: скриншот из группы "Инцидент Рубцовск"

Диких рысей заметили жители села Ракиты Рубцовского района. Об этом очевидцы написали в группе «Инцидент Рубцовск».

– В селе Ракиты завелись рыси. Они нападают на домашних животных, а именно на кроликов. Одну рысь поймали, еще три живут на кладбище, – утверждает местная жительница.

Одну из пойманных рысей доставили в чудо-сад «Малая Академия», сказано в Telegram-канале «Рубцовск.info». В ближайшее время специалисты планируют отловить и других диких кошек.