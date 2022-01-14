В Алтайском крае готовятся к «омикрону» и новой волне коронавируса

Число заболевших ковидом растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ожидают ухудшение эпидситуации из-за распространения нового штамма «омикрон». Систему здравоохранения готовят к заметному росту числа заболевших. Об этом стало известно на заседании оперштаба, сообщает пресс-служба правительства региона.

Прежде всего, в зоне риска новой инфекции – не привитые и пожилые люди. Также под угрозой жители региона всех возрастов, имеющие сопутствующие заболевания. По данным специалистов, заражение «омикроном» происходит в разы быстрее, чем при дельта-вирусе. Кроме того, новый штамм быстрее и активнее поражает бронхи и легкие.

Заразившийся человек может заражать других уже через сутки, однако болезненные симптомы появятся только на 4-5 день заражения. Именно этим эпидемиологи объясняют взрывной рост заболеваемости.

– Члены оперштаба отметили, что принятые в последнее время в крае антиковидные меры дали свой результат. Анализ обстановки за прошедший месяц показывает, что удалось в 2 раза сократить коечный фонд ковидных госпиталей; снизилось количество больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, – добавили в пресс-службе.

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов представил планы по работе системы здравоохранения при различных сценариях распространения нового штамма «омикрон». Потребуется привлечение значительных дополнительных человеческих, финансовых и материально-технических ресурсов.

Участники оперштаба также отметили, что фиксируют немало нарушений антиковидного указа, поэтому правоохранительным органам поручили усилить меры контроля за исполнением указа. Речь идет о соблюдении масочного режима и проверки QR-кодов.

Губернатор Виктор Томенко рекомендовал ведомствам детально проработать свои планы подготовки к новой волне ковида.

– Планы эти сложные на самом деле. Все там сложно: от привлечения людей до необходимости выделения значительных объемов финансирования. Дорабатывайте планы. Считайте, какие будут необходимы потребности, будем решения принимать уже в начале следующей недели. В первую очередь по здравоохранению. Формируем планы и потребности, защищаем их в правительстве края, готовимся к новой волне или, возможно, к волнам, – подчеркнул глава региона.

Добавим, что общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае уже превысило 123, 5 тыс. человек. За минувшие сутки выявили 301 новый случай. Из общего числа зараженных количество тяжелобольных – 355, из них подключено к аппаратам ИВЛ –170.

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