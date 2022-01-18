В местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

В преддверии праздника Крещения Господня, который отмечают православные крестьяне 19 января, алтайские спасатели проверили безопасность Крещенского городка на Оби, сообщает ГУ МЧС по региону. Сегодня специалисты замерили толщину льда.

- На сегодняшний день толщина льда близ иордани составляет от 38 до 42 сантиметров. Это прочный лед, который спокойно выдержит одномоментно 50 человек, - пишет ведомство.

В местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

В местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный государственный инспектор по маломерным судам, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Субочев рассказал, что в местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели, а также напомнил основные правила безопасности.

В местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

В местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

В местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

- Необходимо выбирать для окунания только специально оборудованные проруби. Официальные места для купаний снабжены деревянными настилами, ограждением, антискользящим покрытием. Специалисты ведомства будут патрулировать водоемы, пресекая купание в несанкционированных местах, - рассказывает Андрей Субочев.

Инспектор отмечает, что окунаться нужно под присмотром спасателей, ни в коем случае нельзя входить в воду в алкогольном опьянении. В прорубь советуют заходить в нескользящей обуви. В воде можно быть не более минуты, а после купания обязательно растирать себя полотенцем.

Напомним, что в этом году Крещенский городок на Оби построили без купели из-за антиковидных ограничений, так как невозможно обеспечить дистанцию в раздевалках и банях. На Оби рядом с Речным вокзалом возвели часовню и площадку для освящения воды. Добавим, что искупаться в купели можно будет на озере Пионерское в поселке Борзовая Заимка. Допускать к воде будут небольшими группами. В храмах и церквях Барнаула будут раздавать освященную воду. Напомним, ранее мы писали, что барнаульский священник Александр Микушин на своей странице в инстаграме рассказал, чем отличается вода, освященная 18 и 19 января.

В местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

В местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

В местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

В местах проведения крещенских обрядов будут беспрерывно дежурить спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

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