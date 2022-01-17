Погода на Крещение в Алтайском крае 2022: мороз и преимущественно без осадков

Районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали про погоду на Крещение в Алтайском крае 2022 года. По словам Людмилы Сырых, начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, в регионе будет прохладно.

– С 18 января районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. В связи с этим установится спокойная морозная погода, преимущественно без осадков – отметила Людмила Юрьевна.

В ночь на 19 января в Алтайском крае прогнозируют -17…-22 градуса, местами -11…-16 градусов. По югу местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. В регионе будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем 19 января в регионе будет -9…-14 градусов, местами в предгорьях до -4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. В крае подует юго-западный ветер с переходом на северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле в ночь на 19 января ожидается -17…-19 градусов. Преимущественно без осадков, изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 2-7 м/с

Днем на Крещение в краевой столице столбики термометров покажут -10…-12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с

Ранее мы писали о том, что в этом году на Оби в Барануле построят Крещенский городок, однако из-за антиковидных ограничений купели там не будет. По словам первого замглавы администрации города Анатолия Воронкова, всего к православному празднику в краевой столице подготовят две площадки.

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