Крещенский городок-2022 в Барнауле будет без купели

Городок подготовят к 18 января Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным барнаульской администрации, в этом году на Оби построят Крещенский городок, однако из-за антиковидных ограничений купели там не будет. По словам первого замглавы администрации города Анатолия Воронкова, всего к православному празднику в краевой столице будут подготовлены две площадки.

Главный Крещенский городок традиционно будет организован на Оби возле Речного вокзала. Здесь возведут снежную часовню, оформят площадку и обустроят место для освящения воды. Парковки организуют возле Знаменского монастыря. Городок подготовят к 18 января, а 20 января уже разберут.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями, как и в прошлом году, при устройстве Крещенского городка на реке Обь купели не будет. Но главный обряд православного праздника – освящение воды, будет проведен, - подчеркнул Воронков.

Решение поддержало региональное управление Роспотребнадзора. Начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной управления Лариса Зубова отметила, что ситуация по коронавирусу остается сложной, а обеспечить дистанцию в раздевалках и банях возле купелей нереально.

А вот на озере Пионерское в поселке Борзовая Заимка все же планируют построить купель. Собственник территории отметил, что к купели будут допускать людей небольшими группами. Бани в этом году не будут, лишь раздевалки. На месте организуют круглосуточное дежурство полицейских, водолазов, спасателей МЧС, пожарных, патрулей ГИБДД и т.д.. Как и на месте Крещенского городка на Оби, на озере установят знаки о недопустимости питья освященной воды из открытых источников. Она предназначается лишь для омовения.

В этом году также было принято решение отменить традиционный крестный ход. Причина все та же – антиковидные ограничения.

- В этом году состоится не крестный ход, а следование священнослужителей по маршруту. Приглашение прихожан на него не предполагается, - пояснил председатель комитета общественных связей и безопасности администрации Барнаула Геннадий Королёв.

В храмах, соборах и церквях Барнаула 18 и 19 января будут раздавать освященную воду. Прихожан призвали соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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