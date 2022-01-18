Крещение-2022 в Барнауле: отличается ли вода, освященная 18 и 19 января

19 января православные христиане будут праздновать Крещение Господне Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января православные христиане будут праздновать Крещение Господне. По традиции, в Крещенский Сочельник и в день самого праздника в храмах, соборах и церквях прихожанам раздают освященную воду. Барнаульский священник Александр Микушин на своей странице в инстаграме разъяснил, отличается ли чем-то вода, освященная 18 и 19 января.

- Благодать освящения подаётся воде одна и та же. Благодатная сила Крещенской воды, освящённой в любом православном храме, совершенно одинакова, - отметил священник.

Также он отметил, что в Древней Церкви 18 января в храмах совершали крещение тех, кто готовился к таинству на протяжении всего года. Для них и освящали воду. А 19 января все верующие шли на реку Иордан и освящали воду в память о крещении, которое принял Господь в этих водах.

Кстати, 19 января еще принято называть Просвещением. Как пишет Александр Микушин, в этот день люди, «просвещенные светом христианского учения, принимали таинство крещения».

Напомним, в этом году на Оби построили Крещенский городок, но без купели. Такое решение было принято из-за антиковидных ограничений. Однако обряд освящения воды там проведут.

Искупаться на Крещение в городе можно будет на озере Пионерское в поселке Борзовая Заимка. Стоит учесть, что баня там работать не будет, лишь раздевалки.

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