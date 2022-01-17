Один из пострадавших уже находится в сознании Фото: Олег УКЛАДОВ

Пилота и пассажира, пострадавших при крушении самолета в Алтайском крае, отключили от аппаратов ИВЛ. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказали в минздраве региона.

Одного из пострадавших сняли с ИВЛ, он находится в сознании и дышит самостоятельно. Сейчас его госпитализируют в больницу скорой медицинской помощи Барнаула.

Второго пострадавшего в крушении самолета также снимают с ИВЛ. Ранее он находился в состоянии медикаментозной седации.

– Пациента выводят из нее для оценки состояния головного мозга и дальнейших консультаций со специалистами больницы скорой медицинской помощи, – добавили в минздраве.

Ранее мы сообщали, что 14 января в селе Старобелокуриха Алтайского края упал легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». В результате ЧП пострадали два человека – пассажир и пилот, их оперативно госпитализировали с тяжелыми травмами в ЦГБ Бийска.

По факту ЧП барнаульский следственный отдел СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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