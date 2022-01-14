«Тот же яд, но в красивой упаковке»: можно ли умереть от курения вейпа

Долговременное использование курительных устройств повышает риски развития заболеваний легких Фото: Анна Перевощикова

Общественность обсуждает ЧП в Бийске: 12-летний мальчик скончался после курения вейпа, а его старшая сестра с подругой были госпитализированы в больницу. По информации следкома, причиной ухудшения самочувствия могли стать именно вейпы, но это лишь одна из версий. Сейчас в деле разбираются следователи, проводится экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. А пока «Комсомолка» решила выяснить, действительно ли, вейпы могут быть настолько опасны.

Еще в 2019 году депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и электронных сигарет. Как заверил главный внештатный нарколог Алтайского края Андрей Иванов, в настоящий момент в нашем регионе не было зарегистрировано ни одного факта смерти от вейпов, но не стоит недооценивать их опасность. Многие специалисты перед принятием закона отмечали, что долговременное использование курительных устройств повышает риски развития заболеваний легких наравне с обычными сигаретами.

- Вредный эффект дает не только никотин, в составе еще идет и глицерин, а также могут быть элементы масла. Дополнительные компоненты могут увеличивать токсичность смеси. Все это – повреждающие факты, развивается легкая шоковая вейп-пневмония. Кроме того, ребенок – это неокрепший организм, риски значительно выше, - подчеркнул барнаульский педиатр Денис Фуголь.

Как добавила заведующая диспансерно-поликлиническим отделением (по обслуживанию детско-подросткового населениям) КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» Наталья Казанцева, принцип употребления вейпов немного отличается от классических сигарет – его не курят, а больше парят. Главным действующим веществом там является синтетический никотин, который крайне сложно дозировать.

- Часто бывает, что подростки, прячась от взрослых, стараются быстрее и глубже вдохнуть, от чего наносится больший вред легким. Уже научно доказано, что электронные сигареты влияют на строение легкого – сурфактант, который отвечает за полноценную работу легких. Нарушения легочного сурфактанта могут привести к хронической обструктивной болезни легких, а она, в свою очередь, приводит к инвалидности. Отсюда же острый и хронический бронхит и все другие заболевания бронхо-легочной системы, - отмечает врач.

Наконец, в Алтайской крае рак легких стоит на первом месте по смертности, сердечно-сосудистые заболевания – на втором. В случае и первой, и второй патологии курильщики – лидеры в группе риска.

Однако подростков даже такими страшными заболеваниями напугать сложно, поэтому уже давно в медорганизациях появились психологи, которые работают с подрастающим поколением. «Наркорынок» меняется, каждый раз появляются какие-то «новинки», которыми людей пытаются подсадить на крючок (в 2019 году, к примеру, остро стоял вопрос по снюсам прим. ред.), но мотивы для употребления остаются одни и те же – неудовлетворенность, конфликтные ситуации в школе и семье, конформизм, любопытство и так далее.

- Вейп – это тот же яд, но в красивой упаковке, просто другой способ доставки никотина. Время употребления отличается: если обычная сигарета выкуривается за две-три минуты, то вейп могут парить и по 30 минут, и целый день, не выпуская из рук. Так формируется психологическая зависимость. Но самое страшное то, что даже если человек бросит, то все равно часть психологической зависимости останется. Поэтому мы объясняем детям, что добровольно они погружаются в эту пучину привычки, с которой придется бороться всю жизнь, - рассказала медицинский психолог диспансера Полина Корелова.

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