Продажу вейпов ограничат в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-28T10:57:01+03:00

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В Алтайском крае запретят продажу так называемых вейпов или электронных сигарет несовершеннолетним. Заявил об этом председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев в преддверии депутатских слушаний по ограничению розничной продажи вейпов и жидкостей к ним для несовершеннолетних.

По словам Лазарева, тема электронных сигарет сейчас стоит острее, чем тема табакокурения, хотя они были придуманы, как альтернатива табаку.

- Сегодня электронные сигареты представляют опасность не меньше, чем табак. Причем использование электронных носителей приводит к тому, что мелкие дисперсные частички очень глубоко проникают в легкие. Например, если это просто водяной пар, то он оседает где-то в больших бронхах, и после откашливания все выходит наружу. А частички эти проникают очень глубоко, - цитирует «ТОЛК» Лазарева. - Мы знаем, что многие болезни, в том числе рак, начинаются с мелких бронхов, потому что там задержка длительное время. В электронных аналогах кроме того же никотина присутствуют другие вредные соединения – формальдегид, в большем количестве, акролеин. Также это тяжелые металлы, такие как никель, который больше даже наличествует в окружающем паре, выдыхаемом курильщиком. Из этого можно сделать вывод, что пассивные курильщики электронных сигарет подвержены вреду еще больше, чем пассивные курильщики обычных сигарет.

Он также обратил внимание на наличие в вейпах различных ароматизаторов, которые делают их привлекательными среди молодежи. Он также пояснил, что запрет вейпов на продажу несовершеннолетним поддержали все регионы страны.

Согласно закону, на территории Алтайского края будет запрещена розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для них в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU