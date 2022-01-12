На Алтае 12-летний мальчик умер, покурив вейп

Вейп направили на экспертизу Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Бийске 12-летний мальчик скончался, покурив вейп. Еще двух человек из этой компании госпитализировали. Подробнее этого ЧП «Комсомольской правде – Барнаул» рассказали в краевом Следкоме.

Все произошло днем 10 января. В гости к 17-летней жительнице Бийска, учащейся колледжа, родители которой работали на вахте, пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Молодые люди решили покурить вейп, а вскоре им стало плохо. Они написали друзьям, что кружится голова, но, вероятно, решили, что утром станет лучше, однако этого не случилось.

На следующий день в квартиру к внучке пришла бабушка, которая и обнаружила подростков, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушек госпитализировали в больницу, мальчика спасти не удалось, он скончался. По данным источника «КП», предварительная причина смерти – отравление неустановленным веществом.

Известно, что все подростки из благополучных семей, никто из них не попадал в поле зрение правоохранителей. Погибший мальчик занимался спортом. Специалисты уже изъяли жидкость для электронного устройства и вейп, будут проводить экспертизу.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

– В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления, – отметили в ведомстве.

Правоохранители продолжают расследование этого уголовного дела.

Добавим, что прокуратура Бийска проводит проверку соблюдения законодательства в деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. При выявлении нарушений примут меры.

Ранее мы сообщали, что в сентябре одном из сел Мамонтовского района погиб 10-летний ребенок. Он умер после того, как подышал бытовым газом из баллончика. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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