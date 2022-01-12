В алтайском минздраве рассказали о состоянии пострадавших после курения вейпа девушек

Бийчанок госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушек, которых доставили после курения вейпа в больницы Бийска, находятся в стабильном состоянии. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказали в минздраве Алтайского края.

– Пострадавшие в Бийске девушки госпитализированы в Центральную городскую и Детскую городскую больницы. Состояние совершеннолетней пациентки удовлетворительное, консультирована с краевыми специалистами, выбрана тактика лечения, на фоне которого врачи уже отмечают положительную динамику, – отметили в ведомстве.

Состояние 17-летней девушки врачи также оценивают, как стабильное с положительной динамикой. Пока подросток лежит в реанимации, но в ближайшее время медики планируют перевести ее в обычную палату.

Напомним, все произошло днем 10 января. В гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Молодые люди решили покурить вейп, им стало плохо. В итоге подросток скончался, а девушек госпитализировали.

– Семьи пострадавших характеризуются положительно, ни на каких профилактических учетах не состояли. Дети и их совершеннолетняя подруга по местам учебы также характеризуются только с положительной стороны, – отметили в администрации Бийска.

Там добавили, что приняли дополнительные меры по профилактике употребления психоактивных веществ, курения электронных сигарет. Родителям рекомендовали усилить контроль за нахождением детей вне дома, особенно в вечернее и ночное время, их поведением, кругом общения, в том числе в социальных сетях, тратой карманных денег. Также попросили обратить особое внимание на физиологическое и психологическое состояние детей.

18 января в алтайском наукограде пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних в связи с этим случаем. Эксперты рассмотрят состояние профилактической работы с детьми. В заседании примет участие уполномоченный по правам детей Ольга Казанцева

– Будут изучаться все материалы, касающиеся этого факта, в том числе и материалы правоохранительных органов, – резюмировали в администрации.

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