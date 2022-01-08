Удешевление – сложнее всего. Власти Алтайского края ответили на поручение Путина обеспечить регион углем

В январе текущего года планируется дополнительная поставка 22 тысяч тонн угля в резервный запас Фото: Олег УКЛАДОВ

Президент Владимир Путин поручил правительствам РФ и Алтайского края принять до 10 января меры для обеспечения жителей региона углем по доступным ценам. Такое «задание» появилось на сайте кремля 6 января. В алтайском правительстве заявили, что самое сложное в этом вопросе - поиск путей и возможностей удешевления угля.

– Основным и самым сложным при реализации поручений Президента РФ будет поиск путей и возможностей удешевления угля, который поставляется для нужд населения. Эта работа будет вестись совместно с уполномоченными Председателем Правительства РФ федеральными органами исполнительной власти, – рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, ранее на пресс-конференции президента РФ алтайская журналистка задала вопрос по поводу дефицита угля и роста цен на него в некоторых районах края. После этого региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за проблем с топливом в Локтевском районе. По данным следствия, во время начала отопительного сезона в ноябре этого года в районе начались перебои с поставками угля для населения. При этом после пресс-конференции президента глава региона Виктор Томенко заявил, что все муниципалитеты Алтайского края начали отопительный сезон вовремя.

По последним данным краевого правительства, дефицита угля в муниципалитетах сейчас нет. Запасы угля на площадках края для объектов малой теплоэнергетики составляют 116 тысяч тонн. Это превышает месячную потребность теплоснабжающих предприятий в твердом топливе. Также есть 29 тысяч тонн угля в краевом резервном запасе.

– Уголь для реализации населению имеется в наличии на складах и железнодорожных станциях во всех муниципальных образованиях региона в общем объеме 42 тысячи тонн, – рассказали в пресс-службе губернатора.

В правительстве отметили, что в январе текущего года планируется дополнительная поставка 22 тысяч тонн угля в резервный запас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Томенко прокомментировал вопрос алтайской журналистки с пресс-конференции президента

Вопрос касался дефицита угля в некоторых районах Алтайского края (подробнее)

«Сорвано начало отопительного сезона»: следком возбудил дело после вопроса алтайского журналиста на пресс-конференции Путина

Ранее председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по нарушению граждан (подробнее)