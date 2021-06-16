Она единственная, достигшая возраста уголовной ответственности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле надругавшуюся над 11-летней девочкой школьницу отпустили из СИЗО. Алтайский краевой суд принял такое решение 15 июня. Информацию подтвердили в краевом следственном комитете.

В качестве оснований изменения меры пресечения сторона защиты приводила доводы о слишком юном возрасте малолетней арестантки, сотрудничество со следствием и прочие. В СИЗО ее направляли на два месяца, уже отбытый срок зачтется во время домашнего ареста.

Напомним, 14-летняя девушка до недавнего времени содержалась в изоляторе, куда ее поместили по ходатайству следственного комитета. Ее обвинили в совершении иных действий сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Инцидент произошел 23 мая. Три подружки заманили 11-летнюю девочку в заброшенный дом, избили ее а затем надругались с помощью бутылки. Все это происходящее они снимали на камеру, а затем раскидали по социальным сетям. Кстати, сейчас следком проводит проверку в отношении тех, кто распространял эти кадры. Об этом в начале июне рассказал замруководителя краевого следственного комитета Константин Мальцев.

Из всей шайки только 14-летняя девочка достигла возраста уголовной ответственности. В отношении остальных также ведется уголовное преследование, однако от наказания их освободят. Но пятно на репутации навсегда останется в архивах правоохранительных органов. Это значит, что, как минимум, госслужба для них будет закрыта.

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