В Барнауле 14-летняя школьница может избежать наказания за надругательство над девочкой

Все произошло в этом доме. Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле 14-летняя школьница, которая вместе с двумя 13-летними подружками надругалась над младшеклассницей, может избежать наказания. Пока что она единственная из криминальной троицы, кто достиг возраста уголовной ответственности. Ее день рождения был в середине февраля. В ближайшее время девушке должны провести сложную экспертизу, которая установит, действительно ли она по своему развитию соответствует 14-летнему возрасту. Если окажется, что нет, то и наказывать ее будет нельзя. Хотя следователи уверены, что девушка вполне зрелая и может нести ответственность.

Напомним, ЧП произошло 23 мая. 14-летняя школьница в компании сверстниц побила, а затем надругалась над 11-летней девочкой с помощью бутылки. Все это подростки сняли на камеру и распространили по соцсетям. На девочку напали без особой причины. Как поясняют задержанные школьницы, она была изгоем.

14-летняя арестантка

Школьнице предъявлено обвинение по ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Сейчас она находится в СИЗО. Для несовершеннолетних полагаются более комфортные условия, чем для других арестанток – у нее отдельная камера с санузлом, холодильником и телевизором. Недавно она попросила принести ей карандаши для рисования. Сотрудничает ли она со следствием?

- Она рассказывает про совершенное преступление. Про раскаяние... не то чтобы признает вину, она ее не отрицает. И при этом абсолютно спокойна, - рассказал замруководителя краевого следственного комитета Константин Мальцев.

Несмотря на всю серьезность преступления, насколько было целесообразно помещать подростка в СИЗО, ведь можно было бы ограничиться и домашним арестом? На это представитель Следкома ответил следующее:

- Возраста привлечения к уголовной ответственности девушка достигла. При заключении под стражу учитывается не только возраст. С учетом дерзости преступления, общественной значимости, что она может воздействовать на свидетелей, наши доводы показались судье убедительными, - пояснил Мальцев.

Не будет максимального наказания

Санкция у статьи, по которой предъявлено обвинение 14-летней школьнице, предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Как говорят практики, скорее всего, ей дадут небольшое наказание, учитывая несовершеннолетний возраст, признание вины, принесенные извинения и заглаживание вреда любым способом (например, родители могут внести деньги на депозит суда, который отправит их потерпевшей). По прогнозам, школьнице светит от 4 до 8 лет. Если ей дадут реальный срок, отбывать наказание она будет в воспитательной колонии - ближайшая в Новосибирской области.

А вот ее родителей (это, кстати, совершенно среднестатистическая семья) могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию. Не исключено, что им придется еще и заплатить за моральный вред.

- По поводу компенсации морального вреда: мы пока не знаем позиции родителей девочки в этой части. Если заявят, мы примем все зависящие от нас меры, - рассказал Константин Мальцев.

Что касается двух 13-летних школьниц, участвовавших в насилии, из-за возраста их освободят от наказания. Но факт привлечения к уголовной ответственности навсегда останется в их деле

Кстати, следователи планируют привлечь к ответственности еще и тех, кто распространял видео насилия над ребенком в школьных группах.

Потерпевшую девочку отправили в путешествие

С потерпевшей девочкой работают специалисты. Ей больше причинена психологическая травма, чем физическая. Недавно для нее волонтеры собрали около 60 тыс. рублей, она вместе с мамой улетела в Петербург, чтобы отвлечься от травмирующей ситуации.

- Мы подготовили письма о направлении ее в детский лагерь с уклоном на восстановление ее психического состояния, - сообщил Мальцев.

Допрос министра образования

Кстати, алтайскому министру образования и науки Максиму Костенко в ближайшее время тоже предстоит общаться со следователям в рамках уголовного дела о халатности должностных лиц, которое возбудили после ЧП со школьницей.

- Сейчас пока рано говорить о привлечении конкретных лиц к ответственности. Мы зашли с обыском, изъяли документацию. Сейчас будут допрашиваться все должностные лица. Министр образования тоже будет допрошен, - заявил заместитель руководителя регионального СУ СК Константин Мальцев.

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