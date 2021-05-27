Не отдала деньги за слайм: новые подробности по делу о надругательстве над младшеклассницей в Барнауле 18+

По факту надругательства над девочкой возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В истории надругательства над 11-летней школьницей из Барнаула появились новые подробности. За что подростки с особой жестокостью избили и изнасиловали младшеклассницу, «Комсомолке» рассказал источник, приближенный к следствию.

Обидела брата?

Как ранее сообщал канал Unusual Crimes Barnaul, на младшеклассницу напали девочки из седьмого класса этой же школы, им всем не больше 14 лет. По данным нашего источника, ранее несовершеннолетние, между которыми произошел конфликт, были знакомы и даже дружили, но потом, как часто бывает, разругались и разошлись по разным сторонам.

Подростки обсуждали поведение своей младшей экс-подруги в чатике, в который входили их сверстники. Его еще в прошлом году создала одноклассница девочек и назвала… «Крыс совет».

- Одна девочка из чата рассказала, что пострадавшая младшеклассница якобы обидела её брата. Все начали возмущаться и предложили разобраться с обидчицей - встретиться в заброшенном доме на Водопроводной и побить, - рассказал источник.

На «стрелку» с бандой семиклассниц 11-летняя девочка пришла с двумя своими подругами. Их встретили не трое, как говорилось ранее, а четверо подростков, и предложили своей «жертве» зайти в дом и поговорить.

- Младшеклассница начала хамить, и в этот момент одна из подростков ударила её по голове, потом к избиению присоединилась еще одна девочка. Все было очень жестоко: школьницу били ногами по голове, пока она стояла на голых коленях и просила перестать. Била, в основном, та, которой уже есть 14 лет. Но остальные подначивали, мол, мало ей, не видно, что избили. Это и на видео есть, которое слили, - добавил собеседник «Комсомолки».

Кроме того, на кадрах того самого ролика видно, как 14-летняя организаторша избиения, вес которой значительно больше жертвы, встала ногами на её спину. Другие подростки в какой-то момент даже сжалились и окрикнули её, видимо, чтобы не дошло до переломов позвоночника.

Далее подростки сказали девочке снять шорты – она послушалась и сняла их вместе с нижним бельем. Но и этого было мало. Старшие решили надругаться над ребенком, и сделали это с помощью стеклянной бутылки из-под пива.

Якобы не отдала деньги за слайм

Когда «наказание» завершили, избитая девочка встала и ушла. Маме она решила ничего не рассказывать, так как её предупредили: сдашь взрослым – пожалеешь.

Быть может, правда так и не выяснилась бы, если бы одна из подружек самой избитой младшеклассницы не начала показывать видеоролик в школе. В итоге одноклассник потерпевшей решил рассказать обо всем своим родителям.

- Все дошло до классного руководителя, а чуть позже сама девочка решилась рассказать о произошедшем своей матери. По её словам, причиной конфликта стал якобы долг в три тысячи рублей за слайм и лизун, которые девочка купила у напавшей на неё школьницы, но так и не вернула деньги, - подчеркнул наш источник.

Мать девочки после рассказа об ужасе, который пережила её дочь, обратилась в полицию. Во время осмотра телефона главной подозреваемой школьницы выяснилось, что «наказание» она подробно обсуждала со своими подружками, и никто даже не сожалел о произошедшем.

Напомним, по факту надругательства над девочкой возбуждено уголовное дело. Ход расследования уже поставил на контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Школьница, которой больше 14 лет, задержана, вскоре ей изберут меру пресечения. С пострадавшей девочкой работает уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, ей оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

Что касается видеоролика, то в следственном управлении по Алтайскому краю отметили, что в рамках расследования будет дана правовая оценка его распространению в социальных сетях.

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