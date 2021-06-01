Как выглядит изнутри заброшенное здание в Барнауле, где надругались над школьницей

Дом был признан аварийным и подлежал сносу. Фото: Татьяна Гейнрих

Заброшенное здание в Барнауле на улице Водопроводной, 74, в котором избили и надругались над четвероклассницей, уже давно подлежало сносу. На картах оно указано просто как «сооружение». По факту это двухэтажный дом, в котором вплоть до марта этого года еще жили люди, хотя представить это крайне сложно. Корреспондент «Комсомолки» побывала на месте происшествия.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей. Фото: Татьяна Гейнрих

В заброшке собирался весь район

Все окна в здании выбиты, полы вскрыты, повсюду валяются бутылки. Ступать приходится очень осторожно по оставшимся узким перекрытиям: есть опасность провалиться на пару метров в подвал, где лежат груды стекла, кирпичи и разбитая посуда. По остаткам мебели и обоям на стене можно понять, что вот это – детская, тут была ванная, вон там – кухня. И здесь в одном из углов избили и жестоко изнасиловали бутылкой четвероклассницу.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей. Фото: Татьяна Гейнрих

– Если бы этот дом снесли сразу, того бы инцидента с девочкой, может, и не было, – говорит местный житель Александр Дронов, живущий буквально в нескольких метров от заброшки. – У нас здесь ни клубов, ни спортзалов, ничего нет. Здесь дети были под крышей хотя бы, поэтому место стало очень популярным, хотя школа находится не так уж и близко – примерно в километре отсюда.

Дом на Водопроводной, 74 построили в 1948 году. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, его признали аварийным и подлежащим расселению еще в 2012-м (девять лет назад!). Жильцам, у которых квартира была приватизирована, дали деньги, они добавили свои и купили другое жилье. А вот тем, кто проживал в муниципальных квартирах, пришлось ждать очереди на расселение. В 2019 в СМИ публиковали информацию, что дом планируют снести в рамках глобальной чистки Барнаула от аварийного жилья, но расселение изрядно затянулось. Последняя семья уехала отсюда в марте.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей. Фото: Татьяна Гейнрих

– Как они съехали, с тех пор здесь начали ошиваться все, от мала до велика. Человек по 20-30 собирались. Мы с женой замучились убирать разбитые бутылки. Весь микрорайон здесь был, пока этот инцидент не приключился. Сейчас перестали ходить, – рассказывает Александр Дронов.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей. Фото: Татьяна Гейнрих

Алкоголь, драки, пожары

Как рассказывает житель соседнего дома Виктор Александрович, подростки здесь постоянно устраивали посиделки.

– Я отсюда 12-15-летних пацанов постоянно гонял. Диван себе притащили, сели – у них вино, водка, кайфуют, – говорит Виктор Александрович.

Какие-то вечера заканчивались драками, другие даже пожарами. Однако о таких издевательствах, как с девочкой местные жители еще не слышали.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей. Фото: Татьяна Гейнрих

Как заявили в региональном СК, следственные органы Барнаула настояли на сносе заброшенного дома, в котором произошло групповое избиение 11-летней школьницы. Хотя, опять же, это здание ранее уже планировалось стереть с лица земли. Если этот дом, наконец-то, снесут, то в микрорайоне, по словам местных, подобных заброшек не останется. Но вот в самом Барнауле, особенно в районе Потока, остается еще ни один десяток аварийных домов, подлежащих сносу.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей. Фото: Татьяна Гейнрих

По последним данным, сама предполагаемая зачинщица избиения – 14-летняя школьница, в настоящее время находится под стражей. На днях ей предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей. Фото: Татьяна Гейнрих

Заброшенное здание, где надругались над школьницей. Фото: Татьяна Гейнрих

Заброшенное здание, где надругались над школьницей. Фото: Татьяна Гейнрих

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