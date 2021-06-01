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Происшествия1 июня 2021 10:30

Как выглядит изнутри заброшенное здание в Барнауле, где надругались над школьницей

Аварийный дом стал местным «притоном» три месяца назад
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Дом был признан аварийным и подлежал сносу.

Дом был признан аварийным и подлежал сносу.

Фото: Татьяна Гейнрих

Заброшенное здание в Барнауле на улице Водопроводной, 74, в котором избили и надругались над четвероклассницей, уже давно подлежало сносу. На картах оно указано просто как «сооружение». По факту это двухэтажный дом, в котором вплоть до марта этого года еще жили люди, хотя представить это крайне сложно. Корреспондент «Комсомолки» побывала на месте происшествия.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Фото: Татьяна Гейнрих

В заброшке собирался весь район

Все окна в здании выбиты, полы вскрыты, повсюду валяются бутылки. Ступать приходится очень осторожно по оставшимся узким перекрытиям: есть опасность провалиться на пару метров в подвал, где лежат груды стекла, кирпичи и разбитая посуда. По остаткам мебели и обоям на стене можно понять, что вот это – детская, тут была ванная, вон там – кухня. И здесь в одном из углов избили и жестоко изнасиловали бутылкой четвероклассницу.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Фото: Татьяна Гейнрих

– Если бы этот дом снесли сразу, того бы инцидента с девочкой, может, и не было, – говорит местный житель Александр Дронов, живущий буквально в нескольких метров от заброшки. – У нас здесь ни клубов, ни спортзалов, ничего нет. Здесь дети были под крышей хотя бы, поэтому место стало очень популярным, хотя школа находится не так уж и близко – примерно в километре отсюда.

Дом на Водопроводной, 74 построили в 1948 году. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, его признали аварийным и подлежащим расселению еще в 2012-м (девять лет назад!). Жильцам, у которых квартира была приватизирована, дали деньги, они добавили свои и купили другое жилье. А вот тем, кто проживал в муниципальных квартирах, пришлось ждать очереди на расселение. В 2019 в СМИ публиковали информацию, что дом планируют снести в рамках глобальной чистки Барнаула от аварийного жилья, но расселение изрядно затянулось. Последняя семья уехала отсюда в марте.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Фото: Татьяна Гейнрих

– Как они съехали, с тех пор здесь начали ошиваться все, от мала до велика. Человек по 20-30 собирались. Мы с женой замучились убирать разбитые бутылки. Весь микрорайон здесь был, пока этот инцидент не приключился. Сейчас перестали ходить, – рассказывает Александр Дронов.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Фото: Татьяна Гейнрих

Алкоголь, драки, пожары

Как рассказывает житель соседнего дома Виктор Александрович, подростки здесь постоянно устраивали посиделки.

– Я отсюда 12-15-летних пацанов постоянно гонял. Диван себе притащили, сели – у них вино, водка, кайфуют, – говорит Виктор Александрович.

Какие-то вечера заканчивались драками, другие даже пожарами. Однако о таких издевательствах, как с девочкой местные жители еще не слышали.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Фото: Татьяна Гейнрих

Как заявили в региональном СК, следственные органы Барнаула настояли на сносе заброшенного дома, в котором произошло групповое избиение 11-летней школьницы. Хотя, опять же, это здание ранее уже планировалось стереть с лица земли. Если этот дом, наконец-то, снесут, то в микрорайоне, по словам местных, подобных заброшек не останется. Но вот в самом Барнауле, особенно в районе Потока, остается еще ни один десяток аварийных домов, подлежащих сносу.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Фото: Татьяна Гейнрих

По последним данным, сама предполагаемая зачинщица избиения – 14-летняя школьница, в настоящее время находится под стражей. На днях ей предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Фото: Татьяна Гейнрих

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Фото: Татьяна Гейнрих

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Заброшенное здание, где надругались над школьницей.

Фото: Татьяна Гейнрих

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