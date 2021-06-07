В Барнауле серьезно пострадал игравший в фонтане мальчик

Состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае произошло очередное ЧП с ребенком, на этот в Барнауле. Около 17 часов вечера в понедельник, 7 июня, мальчик играл в фонтане на площади Мира и получил травму. Пострадавшего ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее очевидцы рассказали в группе «Инцидент Барнаул», что мальчик якобы провалился в яму в фонтане, где до этого были решетки. Первоначально сообщалось, что ребенок сломал ноги, однако выяснилось, что травмы оказались менее серьезными: у пострадавшего рваная рана голени.

Медики доставили мальчика в Центр охраны материнства и детства, госпитализировали в травматологическое отделение. Ребенку оказывают медицинскую помощь в полном объеме. Состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное.

– Фонтан – это гидротехническое сооружение, которое несет декоративную функцию при благоустройстве городского пространства. Купаться в там строго запрещено! Чаши фонтанов являются травмоопасным, потмоу чтов них легко поскользнутся и упасть. Кроме того, в теплой стоячей воде могут размножаться болезнетворные микробы и паразиты. На всех фонтанах закреплены таблички с предупреждением о запрете купания, – подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, это не первое происшествие с детьми в Алтайском крае за последние дни. Сейчас в краевой столице расследуется дело после ЧП на батуте, где пострадали две 4-летние девочки. 30 мая батут внезапно поднялся в воздух, в результате чего детей выбросило на трамвайные пути. Они сильно травмировались, в настоящее время их состояние стабильное. Одну из них на днях перевели из реанимации в обычную палату.

Кроме того, в Новоалтайске пострадала 12-летняя девочка. Во время движения карусели она ударилась о будку контролера. ЧП произошло еще 2 июня. К счастью, девочка практически не пострадала — отделалась ссадинами и испугом, переломов нет. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП на аттракционе: В Новоалтайске 12-летняя девочка во время движения карусели ударилась о будку контролера

В социальных сетях появилось видео происшествия (подробнее)