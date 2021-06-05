ЧП на аттракционе: В Новоалтайске 12-летняя девочка во время движения карусели ударилась о будку контролера

Скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул"

На Алтае очередное ЧП, связанное с детскими аттракционами - на этот раз в Новоалтайске. В соцсетях появилось видео, на котором ребенок садится на карусель, и когда начинается вращение, девочка ударяется ногами о будку. В социальных сетях написали, что 12-летнему ребенку едва не оторвало ноги.

- В новоалтайском парке аттракционов девочке чуть не оторвало ногу. Инцидент произошел в парке "Мандарин" на Парковой улице. По словам местных жителей, при катании на этом аттракционе высоким детям приходится поджимать ноги, чтобы случайно не задеть расположенную рядом кассу.

Как выяснилось, ЧП произошло еще 2 июня. К счастью, девочка практически не пострадала — отделалась ссадинами и испугом, переломов нет.

- Дочка каталась на этой карусели. Тоже боялись, думала снесет ноги, непонятно, зачем так близко поставили эту будку, - пишет в соцсетях местная жительница Кристина.

- Аттракцион в плохом состоянии, вышли с него — перекрестилась, больше туда ни ногой, - рассказала горожанка Леся Иванова.

В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о передаче дела в региональный следственный комитет.

Сейчас в Барнауле расследуется дело после ЧП на батуте, где пострадали две 4-летние девочки. 30 мая батут внезапно поднялся в воздух, в результате чего детей выбросило на трамвайные пути. Они сильно травмировались, в настоящее время их состояние стабильное. Одну из них на днях перевели из реанимации в обычную палату.

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